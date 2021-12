É chegar para ficar

Há exatamente um ano, o elenco do Bahia se reapresentava para a temporada 2018. Na época, foram cinco os jogadores que chegaram como reforços no primeiro dia de trabalho da equipe: os laterais Léo e Nino Paraíba, os volantes Elton e Nilton e o meia-atacante Élber.

Todos eles ficaram no time até o final do ano. Nino, Elton e Élber, inclusive, permanecem para 2019. A tendência é que, na reapresentação de hoje, o Bahia repita esse critério – de anunciar reforços que chegam com o objetivo de seguir no clube por toda a temporada.

Apesar disso, duas das três contratações confirmadas oficialmente ontem chegam como apostas: Matheus Silva, lateral-direito, que vem do Paysandu, e o atacante Iago, vinculado ao Confiança-SE, mas que atuou no Brasileirão da Série B pelo CRB.

Honestamente, não conheço tais figuras, mas vale lembrar que Zé Rafael também aportou por aqui sem pomposas referências.

Já o atacante Rogério, que foi o primeiro reforço anunciado ontem, desembarca no Fazendão com status de candidato ao time titular. É um jogador com potencial e, se estiver focado, pode devolver ao Bahia a capacidade de romper as linhas defensivas do adversário de forma mais aguda – algo que praticamente se perdeu com a saída de Régis.

Suas características indicam também que ele pode dividir com Gilberto a tarefa de chutar a gol. Inclusive, já anotou alguns de bela feitura, como um pelo São Paulo contra o Goiás. Pesa contra Rogério a temporada pífia no seu último clube, o rebaixado Sport, pelo qual fez apenas três gols em 28 aparições pela Série A.

Outros três atletas que estão bem próximos de acerto para defender o Tricolor de Aço este ano não empolgam, mas estão no perfil daqueles que vão compor o elenco até o último compromisso de 2019. Os meias Jean Mota, Shaylon e Guilherme têm boas chances até mesmo de assegurar vaga na equipe titular.

Em tese, Jean e Shaylon chegam cheios de vontade de estar sempre em campo. São jovens e devem agregar mais técnica aos planos do treinador Enderson Moreira. Shaylon tem finalização precisa e costuma aparecer para dar o último passe, enquanto Jean pode qualificar a saída de bola. Daria uma ‘leveza’ à meiuca azul, vermelha e branca.

A lateral-esquerda precisa de reposição após a saída de Léo. De preferência, que venha alguém com características senelhantes às de Léo, especialmente a velocidade. O problema é a escassez de atletas do tipo no mercado. A hora é de garimpar.

Sem saudades

De saída do Fazendão, o meia Vinícius até nos trouxe alegrias, em especial nos Ba-Vis. Porém, foram poucos os momentos em que fez a diferença. Teve jogo em que ele se limitou a ser um mero ‘despachante’. Faltou dinâmica e afinco para invadir a área adversária e explorar seu bom chute. Por isso, nada de saudades.

