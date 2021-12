Domingo de futebol

Dia de folga, tempo de sobra para relaxar. Momento perfeito para quem é amante do futebol. Basta uma TV ligada, um sofá aconchegante e alguns jogos para assistir que está tudo certo. A tarde do último domingo, dia 11 de novembro, pode ser considerada a explicação perfeita para o as afirmações acima: o combo de jogos Manchester City x Manchester United, pelo Campeonato Inglês, e Ba-Vi, pelo Brasileirão, logo em seguida.

Duas partidas cercadas de muitas expectativas, mas com realidades completamente diferentes. No primeiro duelo, futebol de alto nível, bem jogado tecnicamente e com um trabalho tático impecável. O segundo chama atenção por ser o chamado 'clássico raiz', onde cada bola é disputada como se fosse a última, além de envolver duas paixões locais.

Comandado por Pep Guardiola, o City enfrentou seu maior rival para se manter na liderança da Premier League. O jogo não foi tão fácil, mas a supremacia da equipe azul - que vive um de seus melhores momentos na história - chegou ao ápice no gol marcado por Gundogan. Os jogadores trocaram 44 passes consecutivos até a conclusão do meio-campista. Era a confirmação do triunfo dos Citizens, por 3 a 1, diante de um conturbado Manchester United - o treinador português José Mourinho 'rebaixou' o maior campeão inglês, atualmente, à oitava colocação da competição.

Queda drástica

No clássico de Salvador, um Vitória recém-treinado por João Burse e pilhado pela necessidade de sair da perigosa zona de rebaixamento contra um Bahia conservador ao extremo - o empate era mais que suficiente para a equipe comandada por Enderson Moreira se manter longe do Z-4. Mas a intensidade rubro-negra e o estilo 'pés no chão' do time de azul, vermelho e branco mantiveram o nível técnico do jogo ruim.

No início, o Leão superou o Tricolor pelos flancos, mas o gol só saiu em lance de bola parada: escanteio cobrado por Benítez e cabeceio perfeito de Léo Ceará. Com paciência, o Bahia dominou o meio-campo e empatou ainda na primeira etapa. Jogada construída? Nada disso. Bola parada novamente. Ramires cobrou falta na área e Nilton desviou de cabeça.

Na segunda etapa, o Esquadrão esteve perto do segundo gol em outros lances de bola parada, mas foi o Vitória que marcou primeiro. Troca de passes, criatividade? Que nada! Lançamento da defesa feito por Benítez, falha de Grolli e esperteza de Léo Ceará para marcar. O empate tricolor também foi no 'bumba meu boi'. Cobrança de lateral para a área, casquinha de Nilton, cabeçada de Zé Rafael, falha do goleiro Ronaldo, bicicleta bizarra de Edigar Junio e gol de Ramires: 2 a 2.

Douglas Grolli e Léo Ceará, personagens importantes do último Ba-Vi, disputam bola pelo alto

Quem esperava um Ba-Vi empolgante deve ter gostado do que viu. Muitos gols e luta ao extremo, com bolas batalhadas pelo alto em várias jogadas. Mas é demais pedir que o jogo fosse melhor executado pelo chão, que nossos atletas trabalhassem as jogadas e criassem mais chances com trocas de passes? Que o Vitória tentasse trabalhar de forma mais organizada pelo meio de campo e que o Bahia não se contentasse em alguns momentos da partida com o empate?

Claro que chega a ser cruel comparar o esporte praticado pelos clubes brasileiros - boa parte dos nossos melhores jogadores está na Europa - com o organizado e rico futebol inglês. Mas o nível do Brasileirão pode ser melhorado consideravelmente. As ideias de jogo das equipes devem evoluir, principalmente na parte ofensiva. Bola parada é importante, mas não dá para acompanhar 90 minutos esperando uma falta, escanteio ou lateral para ter esperança de gol. Pior é depender de um erro individual do adversário para vibrar.

