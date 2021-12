Detalhe Tático: Mais descanso, galera?

Luzes apagadas na Fonte Nova após a rodada dupla do último fim de semana. Passado o descanso da noite de sábado para domingo, o time principal do Bahia vê pela frente um período de 56 dias com, no máximo, cinco jogos a fazer (média de uma partida por prazo de 11 dias), até a estreia no Campeonato Brasileiro, no início de maio.

Isso se a equipe alcançar a final da Copa do Nordeste. A classificação às quartas já é quase certa, mas, caso caia no primeiro mata-mata, serão apenas três partidas no mesmo período (média de duas semanas e meia para fazer um jogo). E, em princípio, não há nenhum plano do clube de voltar atrás da decisão de usar só aspirantes no Campeonato Baiano, tampouco há um cronograma especial de amistosos.

Segundo o técnico Roger Machado, logo depois do confronto com o Confiança, os jogadores pediram uma folga extra, já que há tamanho conforto no calendário. Roger negou, prometeu aliviar no futuro, mas agora quer aproveitar para trabalhar o time, fazer com que os treinamentos finalmente possam surtir efeito.

O que consigo concluir diante de tudo isso? Nada. Mas atrevo-me a especular, com a amostra do que vi nos últimos jogos, principalmente na partida deste sábado, e também com a informação revelada pelo técnico do pedido dos atletas por mais descanso.

Vejo queda de competitividade na equipe, talvez um certo comodismo. Não sei se posso atribuir a marcha lenta à falta de treinos, afinal, o time já vem de um período de 18 dias com somente três jogos (média de um a cada seis dias). Parece mais uma questão mental, ou quem sabe falha na estratégia de convencimento do treinador para que os jogadores façam as movimentações necessárias para o bom funcionamento da equipe.

Contra o Confiança, tudo funcionou bem nos primeiros 15 minutos, com Clayson e Élber flutuando entre as linhas, Gilberto apresentando-se como pivô e até os laterais afunilando para trabalhar como armadores. Houve também marcação agressiva no campo de ataque. Mas durou pouco. Depois desse forte início, o Bahia mudou a chave para um estranho comportamento passivo.

Destaquei no infográfico quatro momentos elementares desse marasmo. A imagem no campo número 1 já é clássica, desde que o time passou a jogar com quatro atacantes. Quando Élber e Clayson relaxam na tarefa de centralizar para ajudar na construção, abre-se um enorme espaço entre os setores e não há conexão com o campo de ataque. A bola chega ao lateral, que, geralmente, tenta passe esticado.

Já as jogadas 2 e 4 mostram a equipe sem poder de transição rápida em contra-ataques. Não há ação em bloco a partir do momento em que se recupera a bola. No lance 2, Flávio faz desarme, tabela com Clayson e avança, mas ninguém o acompanha, e ele só tem a opção dos companheiros que já estavam no campo ofensivo, marcados. No lance 4, Gregore puxa contra-ataque, aciona Gilberto e corre para a zona de finalização. Élber, que estava até à sua frente no início da jogada, se omite.

Tanto ele quanto Clayson e Rossi têm ainda o pensamento de que o jogo se resume aos momentos em que eles têm a bola ou que estão na iminência de recebê-la. É o que se vê na jogada 3, na qual Clayson assiste ao lançamento de Gregore para João Pedro e não encosta para receber um eventual passe – cercado, o lateral ajeita justamente para o espaço no qual Clayson deveria estar.

No segundo tempo, Rodriguinho mostrou, com meia hora em campo, que pode contribuir nesse sentido. Conseguiu finalizar duas vezes dentro da área de ataque, e em tramas das quais ele não participou. Apenas estava atento e acompanhou o desenvolvimento das jogadas, sabendo que elas poderiam terminar no seu pé.

Março e abril poderiam até ser decisivos para ver a evolução do time com Rodriguinho. Mas o número de jogos será tão ínfimo que ficará difícil avaliar. Uma pena.

