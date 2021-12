Com problemas nas vistas, juízes do Brasileirão devem procurar o Dr. VAR

As más atuações de Bahia e Vitória no final de semana, quando obtiveram resultados ruins diante de Flamengo e Internacional, respectivamente, foram ofuscadas pelas péssimas arbitragens das partidas. Os dois clubes baianos não estiveram nos seus melhores dias, mas acabaram bastante prejudicados pelos juízes dos confrontos em Salvador e Porto Alegre.

Na Arena Fonte Nova, o time do técnico Enderson Moreira continuou sem empolgar e sem passar confiança ao torcedor diante do Urubu. Porém, apesar do pouco brilho, o Tricolor teve chance de vencer o duelo, caso o juiz Igor Junio Benevenuto (MG) tivesse coragem de marcar uma penalidade clara a favor dos donos da casa.

Após grande confusão na área rubro-negra, o volante Cuéllar tentou cortar a bola e chutou a redonda nas mãos do zagueiro Léo Duarte, que com os braços abertos, interrompeu a sua trajetória. Pênalti claríssimo, que o árbitro viu e não quis marcar. Mas será que se este lance fosse a favor do Fla, no Maracanã, ele também faria vistas grossas?!

Já no Beira Rio, mudou o local, trocaram os times, mas o problema também foi nas vistas e o prejuízo foi tão grande quanto na capital baiana. A equipe do técnico Paulo Cézar Carpegiani foi cirúrgica, pouco atacou, se defendeu bem, quase nada criou, mas conseguiu abrir a vantagem no placar. Foi aí que entrou em ação o juizão da partida.

Após empatar o jogo, já no fim do duelo, o Colorado teve uma falta na lateral da área do Leão, infração esta que sequer existiu. Na cobrança, a bola bateu na mão do atacante Lucas Fernandes, que estava na barreira e pulou para fora da grande área.

Ao contrário do juiz do jogo entre Bahia e Fla, o árbitro Sávio Pereira Sampaio (DF) enxergou até demais desta vez. Viu a bola resvalar na mão do jogador rubro-negro, de forma absurda, dentro da área, assinalando pênalti para o Internacional. O clube gaúcho, que não tem nada haver com a história e briga pelo título do Brasileirão, foi lá e converteu a cobrança, decretando a derrota do Vitória.

Agora, a CBF, para dar uma resposta aos dirigentes e torcedores que protestaram bastante por conta dos equívocos cometidos, rebaixou alguns árbitros para apitarem na Série B do Brasileirão. Um deles foi o juiz da partida do Leão, mas o do jogo do Bahia não foi nem lembrado.

Apesar da medida da entidade nacional, nós baianos já estamos mais do que acostumados com os problemas nas vistas das arbitragens do futebol brasileiro, principalmente, se em campo estiverem equipes nordestinas contra as agremiações do sul/sudeste do país. Então, já está mais do que na hora dos juízes brasileiros procurarem oftalmologistas, que podem ser o Dr. VAR ou o Dr. Árbitro de Vídeo, para que possam passar a enxergar melhor e parem com as injustiças pelos gramados do país.

