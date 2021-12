Um semestre foi embora. Passou também uma Copa do Mundo inteira sem nenhum gol marcado. Desde que mandou para a rede a bola do 1 a 0 sobre a Áustria, no último amistoso antes do início do Mundial, Gabriel Jesus vive a fase de maior questionamento em sua curta carreira.

Daquele jogo até o último fim de semana, o jovem de 21 anos disputou 28 partidas (15 como titular) com apenas seis tentos anotados. Chegou a ser excluído dos amistosos iniciais da Seleção Brasileira após a Copa. No Manchester City, segue na reserva de Sergio Agüero e, mesmo com a lesão do argentino, ainda assim houve jogos em que o técnico Pep Guardiola preferiu escalar três atacantes de beira de campo e deixá-lo no banco.

Só que no último sábado o garoto do ‘Alô, mamãe!’ pode ter começado a virar essa maré. Fez uma ótima partida diante do Everton, o City ganhou por 3 a 1 com dois gols dele e aquela conhecida cara de choro apareceu bem menos do que de costume. Antes flagrante, a insegurança sumiu.

Vários motivos podem ter influenciado nesse ressurgimento. Desde técnicos e táticos a emocionais. Outra razão, mais maluca mas não menos plausível, pode ter sido o que escrevi na coluna passada: “Gabriel Jesus apresenta clara involução técnica a cada partida que passa – um Benjamin Button do futebol”. Não que Jesus deva ter lido isso, muito improvável, mas o destino costuma ser cruel com aqueles que se arriscam a sofrer com o ‘churrasquinho de língua’ no futebol.

Foi apenas um jogo, mas, sim, o atacante calou muitos com uma atuação fora da curva se comparada às suas mais recentes. Na análise após a partida, Guardiola disse que Gabriel fez, basicamente, o mesmo que faz em todos os jogos. “Mas ele se colocou em posições melhores para marcar os gols”, definiu o espanhol.

Essa é uma explicação que me parece bem razoável, ainda mais partindo da avaliação de alguém como o melhor treinador de futebol do século. Separei no infográfico o mapa de participações do atleta em dois jogos: à esquerda o deste sábado, e à direita outro 3 a 1, sobre o Bournemouth, também em Manchester, mas sem gol de Jesus.

Gabriel Jesus se concentrou nas ações em zonas perigosas para o adversário

Mais perigoso

Os mapas, tirados do site Whoscored, não são muito diferentes, mas apontam um detalhe. Diante do Bournemouth, partida na qual o brasileiro se mostrou ineficaz, incomodado, houve um excesso de participações no lado direito do campo, algo que não se vê no mapa do duelo com o Everton. Contra a equipe de Liverpool, Gabriel Jesus se concentrou nas ações em zonas perigosas para o adversário, da intermediária para frente, quase sempre pelo centro.

Desta forma, construiu lances mais limpos. Nas únicas duas conclusões que tentou, chegou ao seu par de gols, ambos com único toque: um arremate de esquerda após receber passe infiltrado na área e uma cabeçada fulminante. E ele ainda contribuiu com dois passes para finalização.

Frente ao Bournemouth, as coisas não aconteceram naturalmente para ele, que não esteve tão solto. Mais brigou do que jogou. Finalizou mais (quatro vezes) e também teve maior número de dribles (2 a 1), disputas aéreas vencidas (4 a 2) e desarmes (1 a 0). No entanto, diante do Everton trocou mais passes (40 a 27) e sua porcentagem de posse de bola em relação ao restante do time foi maior (3,7% a 2,5%).

Em outra declaração de Guardiola depois da partida deste sábado, o técnico afirmou que Gabriel foi bem, mas precisa “melhorar muitas coisas”. Deixo a as especificidades técnicas e táticas para o professor tratar diretamente com o aluno, mas dou uma pequena dica: para mim, Gabriel precisa de leveza. Jogar futebol tem de ser mais prazeroso do que parece ser para ele.

adblock ativo