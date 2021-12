Chatice awards

Estamos no meio de uma Data Fifa. Mas que porre! Se lançassem um prêmio das coisas mais chatas do futebol atual, e são muitas, a tal da Data Fifa estaria forte na briga pelo primeiro lugar – o próprio prêmio também poderia entrar na disputa. E um suco de limão do dia anterior escorre dessas páginas.

Tudo bem. Sei que consigo ser um cara azedo às vezes, mas pergunto: tem muita gente por aí que gosta de ver as paradas dos campeonatos de clubes para acompanhar os incríveis embates amistosos entre seleções? E ainda tem a recém-criada Liga das Nações na Europa, que o técnico Jürgen Klopp classificou, de maneira cirúrgica, como “a competição menos importante do futebol mundial”. Alemão, Klopp deve estar em prantos porque a seleção de seu país foi rebaixada no torneio: #acabouapaz.

Vale lembrar também que, no Brasil, os campeonatos nem param para a Data Fifa. Ou seja, os times acabam desfalcados quando um desavisado convoca alguns de seus medíocres atletas, e as pessoas por vezes nem ficam sabendo que a briosa Seleção Brasileira vai entrar em campo.

Foi o que aconteceu na última sexta-feira, quando rolou um dos clássicos Brasil x Uruguai mais desimportantes da história. Enquanto a bola recebia tratos questionáveis em Londres (!?), me ocorria uma ideia maluca. Como não tenho nada na cabeça, atrevo-me a contar aqui.

Para diminuir toda essa chatice, pensei em estabelecer uma proibição (sou contra proibições, mas, neste caso, me coloco contra proibir as proibições) para reuniões de seleção. Ou seja, os técnicos estariam autorizados a fazer pesquisas, acompanhar os jogadores de seus respectivos países, mas ficariam terminantemente vetados treinamentos e jogos aleatórios.

As exceções, é claro, ficariam por conta de competições tradicionais, como Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, da África, Ásia, etc. Imagino, então, além da redução do número de jogos desinteressantes, partidas mais descontraídas nos torneios citados, sem tantas amarras táticas. Teríamos um negócio mais lúdico, olha que fofo!

Aí vão chegar umas malas para questionar como seriam feitas as eliminatórias para as competições e blablablá. Ora, deixem-me com meus devaneios, trâmites burocráticos não são comigo.

Mais dominante

Como ilustra o infográfico, o Uruguai por vezes invade o campo ofensivo com até seis atletas para incomodar a saída de bola dos adversários

Saindo da ilusão de mundo ideal, volto à minha realidade: comentar o momento da Seleção Brasileira. Por mais que beirem o intragável para quem assiste, jogos como o amistoso contra o Uruguai e o de hoje, diante de Camarões, são importantes para o técnico Tite fazer a equipe se desenvolver.

Desde os meses que antecederam a Copa do Mundo de 2018 o treinador tenta fazer da Amarelinha um time mais sóbrio, dominante no meio-campo. E a missão tem continuidade nesse novo ciclo. Jogadores importantes surgem para esse fim, como Arthur (Barcelona) e Paquetá (Flamengo). Outros, na minha visão, já podem ser descartados, como o volante baiano Walace.

Frente aos uruguaios, exibiu pouca ou nenhuma evolução técnica em comparação aos tempos de Grêmio. Também mostrou uma lentidão na saída de bola incompatível com os objetivos de Tite. Assim, Fernandinho segue sendo a melhor opção de substituto para Casemiro, a não ser que o técnico gaúcho resolva, mais para frente, abrir mão de um ‘volantão’.

Um ponto positivo foi o comportamento do time quando pressionado. Como ilustra o infográfico, o Uruguai por vezes invade o campo ofensivo com até seis atletas para incomodar a saída de bola dos adversários. Neste caso, o Brasil se viu apertado dentro de sua área, mas, com objetividade e rapidez, chegou ao campo ofensivo em quatro passes pelo chão. Tendo ultrapassado duas linhas de marcação, a tarefa para um jogador como Neymar fica mais simples. Na sequência do lance, ele tabelou com Firmino e balançou a rede, mas o gol foi anulado, corretamente, por impedimento.

Para os que vão se aventurar a ver o jogo de logo mais, é bom se agarrar nessas pequenas coisas. E largar de azedume.

