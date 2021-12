Cautela e cobrança

Numa entrevista exclusiva a meu nobre amigo Lucas Cunha, publicada no A TARDE na última segunda-feira, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, fez questão de conter qualquer empolgação da torcida tricolor em relação a possibilidades de alcançar a tão sonhada vaga na Taça Libertadores da América já na próxima temporada.

É compreensível a postura cautelosa do mandatário azul, vermelho e branco de evitar a criação de expectativas. Alimentá-las pode ser bem doloroso no caso de acabarem em frustração. E ainda há a questão de não ter que ser cobrado por promessas não cumpridas. O segredo é trabalhar com afinco.

“Não está na hora ainda de o Bahia se achar o todo poderoso”. Esta foi uma das declarações de Bellintani na entrevista. Concordo com tal posicionamento, mas ressalvo que a competitividade não deve deixar de ser cobrada internamente.

O Esquadrão precisa atender seus limites orçamentários, porém, não pode abrir mão de ter um time com condições de enfrentar e vencer qualquer um dos adversários da Série A. Não pensar desta forma é sabotar a evolução de resultados observada desde o ano passado.

Exemplos não tão distantes me fazem acreditar que o Bahia pode ir ainda mais longe em 2019. Se a edição do Brasileirão de 2013 concedesse vagas para a principal competição sul-americana de clubes nos moldes atuais, nosso principal rival e o Goiás teriam chegado à pré-Libertadores, uma vez que acabaram aquela Série A na 5ª e 6ª colocação, respectivamente.

Há cinco anos, as duas equipes estavam bem distantes de ser consideradas favoritas a concluir aquele campeonato tão bem posicionadas e ficaram à frente de times com poderio financeiro muito maior, como Corinthians, São Paulo e Internacional.

Reforços

Claro que para disputar Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Campeonato Baiano no ano que vem, o Bahia vai precisar ter um elenco competitivo. Dos nomes especulados no noticiário como de possíveis reforços, o volante Alex Santana é um que eu indicaria.

Ele, que tem vínculo com o Internacional, fez um bom Brasileirão pelo Paraná, apesar do rebaixamento do Tricolor paranaense. Mesmo sendo jogador de meio-campo, Santana costuma se aproximar da área para finalizar e tem ótimo chute de pé esquerdo. Foi assim que fez um golaço contra o Botafogo.

Já Rogério não teve uma temporada com números que encorajam uma contratação – apenas três gols em 28 jogos pela Série A – e é mais um oriundo de clube rebaixado (o Sport). Trata-se de um atacante rápido e com habilidade, mas a fase não é das melhores. O ideal seria manter Gilberto e trazer mais gente com vocação de balançar as redes. Vamos esperar a próxima semana.

