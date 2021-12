Caldeirão de Aço - Prioridades

A rivalidade é um dos principais combustíveis do futebol e, justamente por isso, os Ba-vis deveriam ser sempre prioridade para todos envolvidos no Bahia. Mas não parecem estar sendo encarados dessa maneira. Não há garantia alguma de que outros Ba-vis aconteçam no ano. Só volta a acontecer caso os dois clubes se encontrem em algum confronto eliminatório ou decisivo mais para a frente. Em 2019 e 2020 isso não aconteceu.

Clássico é sempre muito difícil, independente da situação dos clubes, e é por isso que deve ser sempre respeitado. Essa temporada, entretanto, é a terceira consecutiva em que o Esquadrão está uma divisão acima do rival, com uma condição de investimento muito maior e com elencos com muito mais qualidade técnica. Ainda que tenha todos esses aspectos a favor, dos seis clássicos disputados desde 2019, o Bahia venceu apenas um. E foi com o grupo de transição do ano passado. É o segundo ano seguido em que o Esquadrão perde com o elenco principal e depois não é derrotado com o time alternativo, como no empate sem gols de ontem pelo Baiano.

Na semana passada, nesse mesmo espaço, deixei claro que gostaria de ver o Bahia com força máxima nos dois Ba-vis consecutivos da temporada, assim como em todos os outros clássicos. A definição para força máxima estava relacionada à utilização da equipe principal, mas mesmo quando ela foi utilizada, no Ba-vi da Copa do Nordeste, disputado no sábado, a força esteve distante do nível máximo. Muito longe do aceitável. Já vi o Bahia ser goleado no clássico jogando melhor do que jogou na derrota, por 1 a 0.

A postura foi irritante. Além da falta de clima de clássico, a opção por uma escalação com baixo poder de marcação fez com que o Bahia não conseguisse ter a bola em boas condições para jogar. Patrick joga bem recuado, o que deu muito certo na reta final do Brasileiro, com Gregore e Ronaldo marcando à frente. No primeiro Ba-vi do ano, ele não tinha quem fizesse esse papel à sua frente. O primeiro combate pesado, portanto, já começava na linha formada por Patrick e os quatro defensores. Erro estratégico que custou caro.

Já ontem, a falta de um triunfo não parece ligada a esforço. Não acredito nem que tenha havido falta de qualificação técnica, mas esse time vem repetindo um padrão perigoso de jogar sem objetividade. Tem muita dificuldade para finalizar as jogadas. Não à toa, conta no momento com o quarto pior ataque, com apenas três gols marcados, e a quarta pior campanha do Baiano, com somente cinco pontos e apenas um triunfo em cinco rodadas. O risco de desclassificação já é real. É preciso entrar nos trilhos, urgente, já contra o Fluminense de Feira, no domingo.

Mesmo que o resultado no Ba-vi de ontem tenha sido menos pior do que o de sábado, continuo com o entendimento de que a equipe principal deveria ter sido escalada. Era a chance que os jogadores teriam de desfazer a péssima impressão do duelo no Barradão, e mostrar que entenderam, na marra, que clássico é diferente e não dá para entrar em campo como em um jogo qualquer valendo pontos. O Ba-vi vale muito mais. E o próximo jogo será apenas no sábado, contra o Sport.

Paradoxalmente, se o Bahia está em uma condição menos complicada na Copa do Nordeste, na quinta colocação do Grupo A, com os mesmos quatro pontos do quarto, CRB, e a apenas um do líder, Ceará, é justamente pelo desempenho do grupo de transição, que venceu o Salgueiro, marcando os mesmos três gols que fez em todos os cinco jogos do Baiano até o momento.

adblock ativo