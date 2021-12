Caldeirão de Aço - Insistente inconstância

A imprevisibilidade é uma das características que mais tornam o futebol apaixonante, mas desde o ano passado o Bahia vem se superando, de maneira incômoda, na inconstância. Nunca dá para ter a mínima noção do que se esperar de um jogo da equipe principal do Esquadrão. É bem verdade que no Brasileiro passado, a maior probabilidade era de que fosse uma atuação ruim, mas ainda assim, o time foi capaz de grandes apresentações, como contra Fortaleza, fora de casa, Atlético Mineiro, duas vezes, Vasco, em Salvador, entre outras, até mesmo em derrotas, como foi contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Mas agora na temporada 2021, a irregularidade assusta. Difícil acreditar que a equipe que goleou o Sport, atuando muito bem, seja a mesma que havia jogado tão mal o Ba-Vi e que tenha voltado a jogar mal contra o CSA.

A torcida é para que o padrão de atuação seja exatamente o da goleada contra o Sport, mas a caminhada para essa regularidade positiva ainda parece longe de terminar. Quando o time vai mal, uma das primeiras coisas a ser apontada como vilã é a escalação. No caso da derrota para o CSA, é até difícil criticar, já que a escalação foi exatamente a mesma, do 1 ao 79, do confronto contra os pernambucanos. O normal depois de um grande jogo como aquele era procurar manter o time, mas chamou a atenção o fato de Rossi ter ficado no banco, depois de retornar de suspensão, já que o camisa 7 vinha se destacando muito desde a reta final do Brasileiro.

Segue a torcida para que os reforços que já foram anunciados e aqueles que ainda serão consigam trazer uma consistência maior para a equipe na sequência da temporada. Até o fechamento deste texto, o time seguia na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, mas dá para dizer que se esperava mais do que os 7 pontos ganhos até agora. A impressão que passa é que dava para estar em uma condição ainda mais favorável para a classificação para a próxima fase.

O que tem preocupado mais, entretanto, é o futuro do clube no Campeonato Baiano. Restando apenas metade do número de partidas que já fez até o momento, a equipe certamente terá que conseguir uma pontuação muito superior à que já foi somada até agora. Não há mais espaço para vacilos. A próxima partida contra o Atlético de Alagoinhas, com quem o Esquadrão decidiu e conquistou o Tri no ano passado, já é uma nova decisão e precisa ser encarada como tal.

A utilização de um grupo de transição em uma competição tradicional e importante, como considero o Baiano, tem seus riscos. Sou sempre favorável a uma flexibilização para a utilização do elenco principal em caso de necessidade.

Em 2020, o grupo de transição fazia boa campanha e era líder antes da interrupção do estadual e da extinção daquele elenco. Após seis rodadas no ano passado, o time contava com o dobro de pontos de agora. Mas é importante lembrar que o estágio de desenvolvimento daquele trabalho era muito diferente do atual.

O time havia sido montado no ano anterior, com muito destaque como semifinalista do Brasileiro do Aspirantes, com grandes atuações, além de um estilo de jogo vistoso. Ainda assim, a equipe acabou recebendo importantes reforços no início de 2020. O treinador, que era Dado Cavalcanti, também já estava à frente do trabalho desde 2019. Difícil, portanto, comparar com o cenário atual. Que o projeto consiga cumprir a função de preparar jogadores para o grupo principal, mas que se faça o possível para fortalecer urgente em busca do tetra.

