Caldeirão de Aço - Força estrangeira

O paraguaio Óscar Ruiz, anunciado ontem pelo Bahia, depois de longa série, acompanhada atentamente pela torcida tricolor, desde as primeiras especulações, é o terceiro estrangeiro do elenco do Esquadrão para 2021, juntando-se ao colombiano Juan Pablo Ramírez e ao argentino Germán Conti. Curiosamente, a temporada passada era apenas a segunda na década passada em que o clube não contava com nenhum estrangeiro em seu elenco, até que a chegada de Ramírez, já no final do período de inscrições do Brasileiro, mudou essa realidade, deixando 2016 como única exceção entre 2011 e 2020, em que 15 estrangeiros defenderam o Esquadrão.

E essa aposta maior nos talentos de outros países do continente deve estar intimamente ligada ao impacto causado pelas atuações de Juan Pablo Ramírez na temporada passada. O colombiano era o melhor jogador da equipe no momento em que sofreu a grave lesão que o afastou dos gramados. O talento dele parece ter reaberto as portas dos clubes para os estrangeiros, depois da decepção com o venezuelano Guerra, em 2019.

Canhoto como o colombiano, Óscar Ruíz é precedido por uma expectativa maior do que a que antecedia a entrada em campo de Ramírez, que acabou sendo uma ótima surpresa. As referências são boas. Cabe ao paraguaio confirmar o que se espera dele ou até mesmo superar, escrevendo importantes linhas na história do clube, como outros estrangeiros já fizeram.

Um dos primeiros estrangeiros que vi no Bahia, na minha adolescência, foi o goleiro uruguaio Rodolfo Rodríguez, que foi gigante, por exemplo, na conquista do Baiano de 1993, quando o Esquadrão venceu os quatro turnos. Ainda na década de 1990, o goleiro camaronês William Andem chamava a atenção pela entrega em campo e identificação com o Tricolor. Gostava bastante também de Máxi Biancucchi e Mendoza. Alguns outros estrangeiros mais recentes foram Armero, Emanuel Biancucchi, Paulo Rosales, Tressor Moreno, Pittoni, Mena e Freddy Adu.

O estrangeiro que eu mais gostei de ver com a camisa do Bahia, entretanto, foi o argentino Agustín Allione, dono da lendária camisa 8 nos anos de 2017 e 2018. A primeira temporada dele no Esquadrão foi muito boa. Lamento que o retorno no ano seguinte não tenha sido bom. Confesso que o colombiano Ramírez estava caminhando a passos largos, e dribles curtos, para tomar a primeira posição nesse meu ranking pessoal. E torço para que ele mantenha o nível das atuações após se recuperar da lesão, tomando esse posto. Seria bom que ele, Óscar Ruíz e Germán Conti conseguissem superar até mesmo o sucesso do atacante argentino Sanfilippo, provavelmente o melhor estrangeiro e um dos melhores jogadores a vestir a camisa tricolor. Ele conquistou os Baianos de 1970 e 1971.

Também vale a pena destacar os talentos brasileiros. Com os quatro tentos marcados na goleada de 5 a 0 contra o Altos, no domingo passado, Gilberto chegou a 62 com a camisa do Bahia, entrando para a lista dos 25 maiores artilheiros da história do clube. Caso continue, para a felicidade da torcida tricolor, com o usual faro de gol, é provável que continue subindo na lista e possa chegar ainda na atual temporada a pelo menos o 18º lugar, que hoje é ocupado por Marito, campeão brasileiro em 1959. Se alcançar esse feito, deixará para trás outros nomes grandiosos como Charles, Cláudio Adão e Léo Briglia. Apesar da excelente atuação e dos quatro gols marcados, acredito que Rossi, Nino e Rodriguinho jogaram ainda mais que ele no domingo.

