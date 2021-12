Caldeirão de Aço - Cuidado total

O racismo é uma das manifestações de desumanidade mais terríveis. É inexplicável que ainda persista em existir. Qualquer ser humano deveria ter posicionamento oposto a essa verdadeira praga. O torcedor do Bahia, em sua essência, tem orgulho do fato de ser uma instituição popular, e jamais deve compactuar com qualquer ato que tenha o mínimo de conexão com tal prática abjeta. Afinal, como diz a canção, o “Bahia é o clube do povo”. E não é da boca para fora.

Dito tudo isso, é importante deixar claro que qualquer denúncia de injúria racial é gravíssima. Justamente por ser tão grave, é preciso ter cuidado total. Não dá para se adiantar em qualquer tipo de julgamento. Qualquer injustiça não pode ser relevada jamais em nome de qualquer combate. No caso Índio Ramírez, a condenação da opinião pública pareceu instantânea. O benefício da dúvida e a presunção de inocência foram jogados para escanteio em nome da preponderância da voz de quem acusa. Mesmo em um caso em que uma confusão ocasionada pela diferença nos idiomas seria de uma razoabilidade enorme. Sem desqualificar de maneira alguma Gérson, que demonstrou indignação genuína.

“Somos do povo o clamor”, como perfeitamente eternizou Adroaldo Ribeiro Costa. O Bahia, entretanto, não pode ser refém das boas práticas, das valorosas campanhas de conscientização. A pressão sobre o clube no presente caso não parece ter precedentes no Brasil, mesmo tendo um grande número de acusações semelhantes. A impressão mais forte passada é que existe uma avidez pela tentativa de mostrar que todas as práticas outrora elogiadas seriam apenas de fachada. A missão da diretoria é conseguir manter a coerência e, ao mesmo tempo, buscar a justiça, protegendo Ramírez de qualquer suposta injustiça. Sigo na torcida para que surja imagem ou áudio que esclareça a situação, não deixando dúvida. A análise das imagens da discussão entre ele e Bruno Henrique contratada pelo clube, que contestou laudo contratado pelo Flamengo, segue essa linha.

No meio de tanta confusão, Dado Cavalcanti assumiu o comando da equipe principal, com o objetivo de melhorar o desempenho para garantir vaga na Série A da próxima temporada. Com base no atual momento da equipe, a missão não parece nada simples. Outro caso onde é preciso cuidado total, felizmente na esfera esportiva. Este ano, que começou cheio de expectativas positivas, iniciou com Dado à frente do antigo grupo de transição para a disputa do Baiano, que seria conquistado após a paralisação das atividades com Roger como treinador. A saída dele durante o período de inatividade aconteceu somente por causa da contenção de despesas, que resultou na extinção daquele grupo.

Agora no time principal, ele vai reencontrar remanescentes como Ramon, Édson, Fessin, Alesson, Saldanha, Matheus Bahia e Mateus Claus. Sempre achei que uma das ideias da presença de Dado Cavalcanti no clube era inspirada em uma prática mais presente um tempo atrás na Europa, de preparar uma espécie de sucessão planejada. Preparavam alguém dentro do próprio clube, ou seleção, para suceder o treinador quando o ciclo dele fosse encerrado. Um dos exemplos mais famosos dessa estratégia é o de Joachim Löw, que já estava na seleção alemã quando Jürgen Klinsmann era o comandante, e o substituiu após a Copa de 2006, permanecendo até hoje. Não tenho informações sobre essa intenção, mas acreditava que Dado seria o sucessor natural de Roger, caso tivesse permanecido no clube. Torcida total para que dê conta de tão importante missão.

adblock ativo