Autocontrole

Dizem que está tudo sob controle. Mas quem deseja ou precisa ser controlado? Parece que alguma coisa está fora da ordem... ordem e progresso?

Aqui, o lema é outro: amor. Então, já que falamos neste espaço sobre futebol, vamos falar de amor no jogo. Vamos falar de Barcelona. Como em todas as outras coisas, é muito difícil também encontrar amor no mundo da bola. Por mais que Guardiola tente transportá-lo a outros times, ele só se encontra mesmo em toda a sua pureza na Catalunha.

A comparação é simples. O Real Madrid quer sempre os melhores jogadores do mundo. O Barcelona quer os que mais se identifiquem com o seu estilo. É questão de empatia. Ao ver o primeiro tempo do superclássico de domingo, percebi um Barça mais próximo daquele que me encantou, o melhor time que já vi jogar, aquele com Xavi, Iniesta e Messi. E olha que Messi estava nas tribunas, cuidando da criançada, e os outros dois não desfilam mais seu talento por lá.

Transcrevo aqui as palavras de Paulo Calçade, da ESPN Brasil, o comentarista que melhor analisa partidas de futebol na televisão brasileira: “Arthur faz o Barcelona ter um reencontro com uma forma de jogar. É como se ele tivesse crescido vendo os pôsteres de Xavi e Iniesta no quarto”.

Vejo no meio-campista que se revelou no Grêmio muito mais de Xavi do que de Iniesta. E isso é ótimo! Embora Iniesta tenha sido mais espetacular, Xavi sempre foi a engrenagem de maior importância no funcionamento daquela equipe. Era quem dava ritmo ao time (daí a classificação de “ritmista” inventada por Tite).

Foi o que Arthur fez nos 45 minutos iniciais do duelo com o Real Madrid. O jogo terminou com o placar de 5 a 1, mas o massacre ocorreu verdadeiramente na primeira etapa, finalizada em 2 a 0. Ao contrário de como respira o amor, no futebol a beleza vem do controle, de controlar o outro. No caso, o adversário. Com Arthur no vértice esquerdo do triângulo do meio-campo, o domínio foi estabelecido por aquele lado, de onde o meia-atacante Philippe Coutinho parte para se infiltrar em diagonal e onde o lateral Alba avança para aproveitar os espaços que se abrem naturalmente.

Arthur foi peça-chave para se chegar à soberania em campo. Alba, para protagonizar as jogadas decisivas. O lateral foi aquele que, disparadamente, mais percorreu distâncias em alta velocidade (superior a 21 km/h) no primeiro tempo, com 342 metros. Foi acionado em posição ameaçadora, perto da linha de fundo, em oito oportunidades. Em uma delas, deu a assistência para o gol de Coutinho. Em outra, o passe para Suárez sofrer o pênalti que originaria o segundo tento.

Desta última jogada Arthur participou, mas não é nos lances pontuais que o ex-gremista se destaca, e sim na regularidade. Por isso, é importante destacar que ele ainda não está 100% pronto. Era difícil ver Xavi perder o controle de um jogo. Mesmo que o Barcelona não estivesse inspirado e acabasse derrotado por não conseguir penetrar em retrancas adversárias, o domínio absoluto estava quase sempre lá, intacto.

Neste domingo, porém, o Barcelona quase viu tudo se perder no segundo tempo. Nos primeiros 15 minutos, o Real Madrid marcou um gol e só não chegou ao empate por mera obra do destino – o azar de Modric num chute na trave foi assombroso.

Participação de Arthur

Destaquei no infográfico todas as participações de Arthur na partida. À esquerda, aquelas na primeira etapa. À direita, no tempo complementar. Ele passou de 36 toques na bola – com 31 passes certos (círculos azuis), quatro jogadas agudas (três lançamentos e um chute defendido pelo goleiro, representados pelos círculos verdes) e apenas um erro (uma bola perdida, círculo vermelho) – para somente 13 no segundo tempo, no qual acabou substituído nos minutos finais.

Não havia mais a situação de controle do jogo. Arthur passou a encostar na bola em momentos esparsos, em situações ocasionais, não previstas. E o Barcelona teve sorte pelo fato de o Real Madrid ter falhado em grande parte das chances que criou. Com o desgaste merengue, o Barça soube se aproveitar mais tarde e mudanças cirúrgicas o fizeram matar a partida.

A queda de Arthur na metade final do embate faz parte do processo de adaptação. O mesmo que Tite precisará aplicar na Seleção caso queira aproveitar com perfeição um jogador que o país não tem há tempos – ou talvez nunca tenha tido. “Que a Seleção Brasileira saiba usá-lo”, lançou o desafio Paulo Calçade.

adblock ativo