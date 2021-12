Agosto ainda rende

Outubro deu as caras na última segunda-feira, mas parece que o Tricolor ainda sente a energia de agosto. O ‘mês do desgosto’, como é conhecido, não deu azar ao Esquadrão de Aço, mas a sequência de jogos no período desgastou a equipe.

No returno do Campeonato Brasileiro, o Bahia disputou oito partidas e venceu apenas o Sport: 2 a 0, na Fonte Nova.

O triunfo fora de casa sobre o Ceará, no mesmo período e com o mesmo placar, valeu pelo primeiro turno.

Nos outros jogos, dois empates e cinco derrotas. Com isso, o Tricolor tem a 18ª pior campanha da metade final da Série A, com cinco pontos em 24 disputados.

Falta fôlego na etapa final

O preparo físico talvez seja o principal motivo para a queda de rendimento do Esquadrão. O gás da equipe comandada por Enderson Moreira tem diminuído na etapa final.

Nas cinco derrotas do segundo turno, o Bahia sofreu os gols decisivos no segundo tempo em quatro ocasiões: contra Santos, Atlético-PR, São Paulo e Vasco. O mesmo aconteceu no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na Fonte Nova, quando o Tricolor saiu na frente no primeiro tempo e levou a pior na segunda metade do duelo.

Em agosto, o Bahia disputou nove jogos, entre os dias 2 e 29. Média de um duelo a cada três dias. Desde então, Enderson Moreira não tem repetido a escalação do time de um duelo para outro.

Ontem, pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana, contra o Botafogo, no Engenhão, os titulares Lucas Fonseca, Gregore e Ramires nem viajaram. Élber esteve no Rio, mas não apresentou condições de jogo. Tiago ainda saiu machucado.

Outro detalhe curioso do Bahia está no setor ofensivo. Desde o primeiro jogo de agosto, o Tricolor balançou as redes 13 vezes. Ao todo, foram 17 partidas disputadas com a de ontem.

O atacante Gilberto anotou cinco tentos. As demais peças ofensivas e de criação, contudo, somaram apenas cinco bolas nas redes no mesmo período: Edigar Junio (dois), Zé Rafael, Ramires e Clayton. Os zagueiros Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Tiago tiveram que dar uma força ofensiva para marcar os outros gols do Esquadrão.

Descanso importante

Com a vaga nas quartas de final da Sul-Americana assegurada, ontem, após passar pelo Botafogo no drama da disputa de pênaltis, o Tricolor vai enfrentar pelo menos mais dois duelos pelo torneio, diante do Atlético Paranaense. Mesmo assim, das 11 rodadas a serem disputadas no Brasileirão, o Bahia terá apenas duas partidas pela competição no meio de semana.

O maior intervalo entre um duelo e outro pode significar maiores chances para oferecer descanso e recuperar os atletas, que terão mais força para livrar o Esquadrão de Aço do risco de rebaixamento à Série B.

Atualmente, o Tricolor soma 30 pontos e ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, um ponto acima da zona de degola.

Neste próximo sábado, às 21h, terá que se superar para pontuar diante do Grêmio, fora de casa.

