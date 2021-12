A primeira vez

Não sou muito afeito a falar sobre minha própria história e nem é este o objetivo desse nobre espaço. Mas, como anteontem eu cheguei à casa dos 40 anos, acho que esta pode ser uma boa oportunidade de dividir com você, caro leitor, meu início de relação com o futebol e, especialmente, com o Esporte Clube Bahia.

Conforme mencionei acima, eu já estava nesse mundo quando o Tricolor de Aço teve sua última grande glória, o título do Campeonato Brasileiro de 1988. Na época, eu nem era fã do esporte. Porém, recordo-me da euforia geral – inclusive de meu saudoso pai – com a conquista nacional do Esquadrão.

Foi apenas em 1992, quando descobri o futebol de botão, que me tornei um fissurado pelo nobre esporte bretão. Virar um torcedor, de fato, do Bahia foi uma maravilhosa consequência. Nunca tive o privilégio de ser levado à Fonte Nova por meu pai.

Por isso, só consegui tomar coragem para marcar presença nas arquibancadas a partir de 1994, logo depois do épico clássico com o gol salvador de Raudinei. Na primeira vez em que fui ver o Bahia na Fonte Nova, o time saiu derrotado pelo Guarani, por 2 a 0, gols de Júlio César e Amoroso.

Foi uma partida pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Tricolor fez uma boa campanha, terminando em sétimo. Na época, o formato da Série A reunia fases de grupos e jogos eliminatórios. O primeiro gol que comemorei no estádio foi o de Paulo Emílio, no 1 a 1 contra o Palmeiras, na 2ª fase daquele mesmo Brasileirão.

Lembro de ter arranhado as panturrilhas no cimento da arquibancada na hora da celebração do tento. Por sinal, a única chance real do Bahia num jogo em que o goleiro Jean brilhou contra Edmundo, Evair, Rivaldo e outras feras.

No próximo ano, vou comemorar bodas de prata dessa relação com o Bahia in loco. Testemunhei momentos muito felizes. Estava lá nos 3 a 1 frente ao Sport, na final do Nordestão de 2001, e também na primeira partida da decisão do ano seguinte, mais um 3 a 1, desta vez contra nosso maior rival. O bicampeonato foi faturado na casa rubro-negra.

Tive também experiências tristes, como o vexame diante do Cruzeiro no rebaixamento à Série B, em 2003. Trabalhei na cobertura das notícias, do lado de fora do estádio, no dia da tragédia que vitimou fatalmente sete torcedores após o 0 a 0 com o Vila Nova pela Série C de 2007.

Sei bem o que é sofrer quando vi o Bahia no fundo do poço, sendo goleado em jogos da terceira divisão nacional. A esperança é de não passar mais por tão amargos percalços. Vejo o Bahia num processo de resgate de sua grandeza.

Não apenas em campo, com resultados mais expressivos, como as boas campanhas na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mas também no estreitamento da relação com seu torcedor e com as causas sociais. Obrigado por fazer parte de minha vida, Bahia.

