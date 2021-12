Tays Reis será vingadora da paz e do poder

Tays Reis, vocalista da banda Vingadora, irá estrear no Carnaval e não quer passar batida. Para isso, além de cantar o "trá, trá, trá...", refrão da música Metralhadora (que deverá se repetir várias vezes), a moça aposta em uma série de fantasias. Duas delas, criadas pelos estilistas Luciano Santana e Arthur Cavalcante, mostramos aqui em primeira mão. O personal style Léo Fraga assina a concepção.

Uma representará o poder e a outra a paixão e serão usadas nos trios. Há ainda a da paz, que será usada em um camarote, chamada de Vingadora da Paz. A escolha do nome parece contraditória, uma vez que há quem diga que o hit da banda incitaria a violência. Afinal, a metralhadora, que dá nome à música, e o refrão aludem a uma guerra. E você, leitor, o que acha: incita ou não? Opine na enquete no Portal A TARDE.

Para além disso, no entanto, o grupo enfrentará uma maratona: serão 13 shows em 6 dias. Segundo a assessoria de comunicação da Vingadora, haverá dias que Tays fará três apresentações em cidades diferentes, como no sábado. Haja fôlego!

Em Salvador, a estreia da cantora será no dia 5, na Barra-Ondina. Depois, dia 8, quando puxará um trio para a pipoca no Campo Grande. Há ainda a possibilidade da artista pintar em alguns trios, como o de Léo Santana. Este último, na terça, quando o pagodeiro estará no comando de As Muquiranas.







Tays é vocalista da Banda Vingadora (Foto: Xando P. | Ag. A TARDE)

Folia terá Pipoca da Diversidade

Carla Cristina abraçou uma campanha pra lá de necessária na folia e no resto do ano: o de respeito à diversidade. Por isso, ela divulgará mensagens de inclusão no sábado (Barra-Ondina) e no domingo (Centro).

Levi será padrinho da folia sustentável

Engajado em questões socioambientais, Levi Lima, líder da banda Jammil, foi escolhido para ser o padrinho da campanha 'Eu Promovo Carnaval Sustentável 2016'. No ano passado, o eleito foi o cantor Saulo.

"Vivemos no automático e não pensamos no dia seguinte. Precisamos ter mais cuidado com o meio ambiente"

Márcio Victor, cantor do Psirico

Márcio homenageará Bonfim e a natureza

A energia e a paz do Senhor do Bonfim tomarão conta do desfile do cantor Márcio Victor, do Psirico, na sexta de Momo, quando a pipoca do Psi desfilará pela Barra-Ondina. Não à toa, o artista usará uma roupa inspirada no santo e também em Oxalá, orixá reverenciado com a cor branca nas sextas-feiras. No domingo, no Campo Grande, o pagodeiro fará uma referência à seca no Nordeste. A ideia é fazer com que as pessoas pensem na preservação do meio ambiente. Na terça, ele retornará ao tema natureza com uma fantasia que aborda a fauna e a flora. Um dia antes, claro, Márcio abraçará a fantasia do bloco As Muquiranas, que tem como tema 'Spice Girls'

Baile mistura cabaret com baile das antigas

O Carnaval do Pelourinho, por natureza, é saudosista (ainda bem!). E, na segunda, a banda Bailinho de Quinta festejará Momo com o evento 'Cabaret, Marchinhas e Carnaval'. Junto com o grupo, a cantora e compositora Marcela Bellas e o artista paraense Felipe Cordeiro. Quem quiser curtir este clima de boemia dos cabarés e bailes das antigas, a apresentação começará às 18h, no Largo do Pelourinho.

Lea T pintará no Expresso 2222

Modelo internacional, a brasileira Lea T marcará presença no camarote Expresso 2222, na Barra. O dia que ela estará por lá ainda não foi divulgado. Outro que confirmou que irá curtir o Carnaval no espaço é o maquiador Fernando Torquato, que é uma figura repetida por aqui.

adblock ativo