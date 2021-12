'Sou o calmante da folia', diz Luan Santana sobre Carnaval

O cantor Luan Santana não é mais nenhum estreante no Carnaval de Salvador, mas ele não esconde a felicidade de estar por aqui. Desta vez, fará show apenas em um camarote fechado, o Villa Mix, em Ondina. Mas, em conversa com a coluna, o moço falou sobre a contribuição do sertanejo para a mistura de ritmos no Carnaval soteropolitano, e também sobre novos projetos. Luan contou, ainda, quais são as músicas de destaque na folia baiana.

O Carnaval de Salvador é uma mistura de ritmos que inclui também o sertanejo. Você acha que este gênero combina com a festa?

Carnaval é Brasil. E nossa maior característica é a miscigenação, essa democracia racial que resultou na mistura de ritos, ritmos, sons e tons. É essa mistura que Salvador, mais do que qualquer outro lugar do país, sabe fazer tão bem. Aqui, onde tudo começou, é também onde surgiu esta fusão de gêneros.

Além da apresentação no Villa Mix, dia 8, você pretende desfilar em algum trio?

Não pretendo porque chegarei de show em outra cidade, São Mateus (ES). Aí, vou precisar descansar um pouco, né? Mas, antes, vou passar no camarote Contigo! (by Schin), onde os meus amigos e parceiros de composição Douglas César e Marquinhos vão lançar carreira. É o sertanejo sendo lançado na terra de todos os sons.

O que os fãs podem esperar do show? Terá alguma novidade pensada para aqui?

O show é o mesmo que tenho mostrado no Brasil inteiro, com a diferença de que não teremos espaço para montar toda a estrutura de palco. No repertório, as atuais "Escreve Aí" e "Chuva de Arroz", mais um apanhado de outros sucessos. Dentro do camarote, a gente agita a galera com músicas românticas, como se fosse um intervalo ao coração acelerado pelos atabaques e tambores. Eu sou o calmante da folia, o que acaricia e embala os corações apaixonados.

Tem alguma música que você ache que seja o destaque do Carnaval?

A música "Metralhadora", da banda Vingadoras. No romântico, "Desculpe Aí", de Pablo.

Fora o Carnaval, quais são os seus projetos para o pós-folia?

Já estou selecionando repertório do meu próximo DVD, com previsão de gravar no final deste ano. E, no dia 24/2, vamos lançar nas rádios a música "Cantada", última faixa a ser trabalhada do DVD "Acústico".

*****

Cantor Biel e irmão de Cristiano Araújo se apresentam no Planeta Band

Biel, a nova sensação do funk, estará no camarote Planeta Band, na terça, fechando a festa de Momo do espaço. Segundo ano na folia, ele promete levar a 'química' perfeita para a área, em referência à música de trabalho. Ele chega a Salvador no sábado.

"Devo estar em alguns blocos também", contou o rapaz, que deverá lançar um novo CD em março. O trabalho terá uma música gravada com Ludmilla. O nome da canção é 'Mulher Assim'. "Este CD terá muito funk e músicas românticas", antecipou. Além de Biel, a área VIP receberá, na terça, o cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, morto em 2015. Felipe fará uma participação no show da dupla Henrique e Diego.

MC Biel estará no Carnaval de Salvador (Foto: Divulgação)

*****

Chico César estará no MicroTrio dia 9

O MicroTrio de Ivan Huol completará 20 anos e convidou o cantor paraibano Chico César para o desfile da terça, quando a agremiação fará a abertura do circuito Dodô. A folia do grupo, no entanto, começará nesta quarta, no Campo Grande. A identidade visual do MicroTrio, sempre inovador, tem assinatura do artista Ray Vianna, que é responsável pela decoração do Pelô.

*****

Gravata Doida deixará a Barra

Para a galera do Gravata Doida, este ano não vai ser igual aquele que passou: no Carnaval 2016, o bloco sairá da Barra para desfilar no Santo Antônio Além do Carmo, nesta quarta, às 18h. Na concentração, na Cruz do Pascoal, o som será da banda Gravata Doida. Depois, os associados desfilarão com a Marana, no Peixinho Elétrico, e finalizarão em espaço fechado, ao ritmo do Grupo Bambeia.

*****

Pai e filho fazem a festa da Pipoca

A dulpa Yago e Juliano, que são pai e filho, puxarão um trio sem cordas na segunda de Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Será a segunda vez deles na festa de Salvador.

*****

Designers assinam decoração de Lícia

A dupla Marcelo Borges e Arthur Athayde, sócios do MA Interior Design, serão os responsáveis pela decoração do camarote de Licia Fabio no Hotel Monte Pascoal (Barra).

*****

Nanotrios tomarão conta do Pelourinho



Um encontro pra lá de inusitado ocorrerá, dia 4, no Terreiro de Jesus (Pelô). Trata-se da reunião de microtrios e nanotrios. Juntos, eles farão a festa da pipoca.

