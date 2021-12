Rainha e princesas já estão com todo gás para a folia

1ª Princesa Natale, Rainha Carol Amaral e 2ª Princesa Rosângela (Foto: Joa Souza | Ag. A TARDE)

Rainha do Carnaval de 2016, Ana Carolina, 20 anos, enfrentou um dobrado para conquistar a coroa. A saga da moça, que quer ser chamada pelo nome artístico de Carol Amaral, começou ainda na seletiva, quando pensou em desistir de concorrer ao título. "Algumas pessoas falam que eu não tinha o perfil para rainha por ser muito magra", afirmou ela, que continuou firme e bela.

Agora, como parte da corte de Momo - que será eleito hoje, a partir das 17h, na Biblioteca Pública da Bahia, nos Barris -, Carol, que concorreu à coroa pela primeira vez, só pensa em levar alegria por onde passar. E passará por muitos locais durante o Carnaval, que começará na quarta-feira, dia 3 de fevereiro.

"Será uma maratona, mas estou preparada para curtir o Carnaval, sem esquecer dos valores que fazem esta festa única no Brasil, como a alegria e a diversidade", falou a moça.

Natural de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a rainha tem o samba no pé e a desenvoltura para embalar os foliões. "É uma festa que, a cada ano, fica melhor, principalmente para a pipoca, e tem que ser assim. Nossa folia tem que ter espaço para todos", afirmou.

Sobre manter a boa forma, Carol contou que não descuida da alimentação. "É importante para minha profissão, já que sou modelo e dançarina", disse. Ela, inclusive, já participou de clipes de Léo Santana e do Psirico.

Com ela, estarão Natale Paim, 23 anos (segunda colocada) e Rosângela Gomes, 24 anos (terceiro lugar), que também querem fazer bonito. "O Carnaval é uma das nossas representações culturais, e estamos aqui para reforçar isso", disse Rosângela, que é moradora de Paripe. Já Natale, que é estudante de direito e reside na Capelinha de São Caetano, destacou a honra de estar na festa: "É mágico!".

O concurso ofereceu à rainha o prêmio de R$ 10 mil. A segunda e terceira colocadas receberam R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Todas ainda ganharam uma viagem para Madri, na Espanha, e uma estada em Sauipe, no litoral norte da Bahia.

Márcia, Ellen e Otto juntos no Furdunço

Uma mistura de ritmos marcará o desfile do Furdunço, no domingo, na Barra, dentro do projeto "Trio Trident", que irá percorrer quatro capitais nordestinas. Um dos pontos altos da festa será quando a baiana Márcia Castro dividir o minitrio com os cantores Ellen Oléria (Brasília) e Otto (Pernambuco), a partir das 15h. Na ocasião, Márcia apresentará o trabalho 'EletroBailada', um show laboratório que trabalha a linguagem eletrônica. Além disso, ela afirma que a ideia da apresentação é fazer um pouco do repertório de cada convidado. "Sempre alegre e dançante, dentro do espírito do Carnaval", avisou Márcia, que também será a rainha do bloco Os Mascarados, na quinta. "Estou decidindo a fantasia, mas terá elementos irreverentes e que dialogam com a diversidade", disse. Ellen Oléria também falou sobre a participação dela no desfile: "O Furdunço chegou em um momento muito bacana e a ideia é celebrar a alegria e a cultura baiana".

Cantora faz festa em Periperi no dia 6/2

Ainda no Carnaval, Márcia Castro levará a sua musicalidade para os foliões de Periperi, dia 6. Quem quiser antecipar, hoje e no dia 1º, ela estará no Rio Vermelho.

Márcia canta Novos Baianos em São Paulo

Após a folia, em abril, a cantora iniciará uma série de shows, em São Paulo, em homenagem aos Novos Baianos. No mês de maio, fará apresentações em Nova Iorque (EUA).

Café mistura DJ com black music dia 31

O músico Wilson Café levará para a Barra um projeto inusitado, dentro do Furdunço (domingo), que mistura música eletrônica com black music. Com ele, mais 150 percussionistas. "Vamos reunir vários líderes musicais", disse.

DJ sueco EDX está no espaço Villa Mix

Badalado, o DJ sueco EDX marcará presença no camarote Villa Mix. Além dele, estão confirmados Bob Sinclar e Mark Ursa. O espaço terá grandes nomes do sertanejo, como Luan Santana e as duplas Jorge e Mateus, Matheus e Kauan.

Cidade Baixa revive tradição das antigas

No domingo, a tradição carnavalesca do Jegue de Cueca e da Jega de Calçola será revivida. O cortejo, que sairá às 9h e nasceu nos bairros do Uruguai e de Massaranduba, percorrerá as ruas da Península de Itapagipe. Será uma festa linda!

Clube do Rato anima o Imbuí

O bairro do Imbuí será tomado pelo Clube do Rato, a partir das 14h deste domingo, no esquente para o Carnaval. Mas a folia na região começa neste sábado, quando outras bandas de sopro e percussão estarão animando os foliões.

Edcity diz que puxará bloco sem cordas

O cantor Edcity, convidado do Esperando o Carnaval de ontem, na Piatã FM, informou que sairá puxando trio para a pipoca na sexta e na terça. Além disso, ele contou sobre suas influências. "Me inspiro no rap, em Edson Gomes e bandas como Rosa de Saron, Oficina G3 e Adão Negro", disse. A jornalista Lise Oliveira, da TV Aratu, que também esteve na rádio, aproveitou para lembrar que a transmissão do SBT Folia já começa na quinta-feira de Carnaval.

