Paulinho da Viola abre carnaval do Pelô

Paulinho da Viola (Foto: Divulgação)

O Carnaval dos 100 anos do samba, no Pelourinho, promete. Já na abertura no palco principal, em frente à Casa de Jorge Amado, uma grande atração marcará presença. Trata-se de cantor e compositor Paulinho da Viola, ícone do samba que subirá ao palco às 20h na sexta de Momo. Serão duas horas de apresentação e o artista passeará pelos grandes sucessos, como Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida, Timoneiro, Coração Leviano e Argumento.

No mesmo dia, às 22h30, terá ainda a apresentação do sambista baiano Riachão, que festejará as nove décadas dedicadas ao ritmo que nasceu na Bahia. Ao seu lado estarão as cantoras Carla Visi e Claudete Macedo, outra expoente do gênero.

Ainda na programação terá as cantoras Paula Lima, que se apresentará no sábado com Larissa Luz e Karla da Silva, e Zezé Mota (domingo), dentro do projeto "Toda mulher é Chica da Silva". Ela dividirá o palco com Ganhadeiras de Itapuã e Aiace Felix. No mesmo dia, terá mais três artistas: Alexandre Leão, Moreno Veloso e Targino Gondim.

Na segunda, por sua vez, a voz potente de Lazzo Matumbi será um dos destaques. O último dia de Carnaval no Pelô, que é a menina dos olhos do governo do estado, será fechado com uma apresentação da banda BaianaSystem, a partir das 22h da terça. Antes, haverá ainda shows de Aloísio Menezes, Nadjane Sousa e Márcia Short. Para quem curte samba, o circuito Batatinha é uma boa opção de diversão.



| Programação do Pelô



05.02 Sexta-feira

Largo do Pelourinho

20h/22h Paulinho da Viola, Roberto Mendes e Samba Chula João do Boi

22h30/0h Projeto 3 Artistas Riachão - 95 anos de Samba Riachão, Carla Visi e Claudete Macedo

06.02 Sábado

Largo do Pelourinho

18h/20h Projeto 3 Artistas Trio de Guitarra Baiana - V Júlio Caldas, Marcelo Novaes e Jonathan Raphael

20h30/22h Projeto 3 Artistas Preta em Pauta Larissa Luz, Paula Lima e Karla da Silva

22h30/0h Projeto 3 Artistas Axé Música Forte Gerônimo Santana, Armandinho Macedo e Vânia Bárbara

0h30/1h30 Projeto 3 Artistas Folia Mestiça Paulinho Boca, André Macedo e Claudia Cunha

07.02 Domingo

Largo do Pelourinho

18h/20h Projeto 3 Artistas Toda Mulher é Chica da Silva Ganhadeiras de Itapuã, Aiace Felix e Zezé Motta

20h30/22h30 Projeto 3 Artistas Show Vestido de Prata Alexandre Leão, Moreno Veloso e Targino Gondim

23h/1h30 Dionorina

08.02 Segunda-feira

Largo do Pelourinho

18h/20h Projeto 3 Artistas Cabaret, Marchinhas e Carimbó Bailinho de Quinta, Marcela Bellas e Felipe Cordeiro

20h30/22h Projeto 3 Artistas MMA - Multidão Música e Alegria Ana Mametto, Magary Lord e Adelmo Casé

22h30/0h Projeto 3 Artistas Batuque do Coração Lazzo Matumbi, Tote Gira e Bagunçaço

09.02 Terça-feira

Largo do Pelourinho

18h/20h Projeto 3 Artistas Tambores de Cores Márcia Short, Aloísio Menezes e Nadjane Souza

20h30/22h Projeto 3 Artistas Carnaval de I.F.Á - Ijexá Funk Afrobeat I.F.Á Afrobeat, Band'Aiyê e Dão

22h30/0h30 BaianaSystem

*****

Saulo fará baile infantil na Fonte

Os pequenos nunca tiveram tanto espaço no Carnaval. Depois da divulgação da folia na Liberdade, Cajazeiras, Periperi, Boca do Rio, Plataforma, Pau da Lima e Itapuã, pela prefeitura, agora é a vez do governo do estado anunciar as atividades para este público, que inclui baile com Saulo. O evento será na Fonte Nova, dia 4/2. Haverá também eventos, de sábado a terça, na Pedro Archanjo (Pelô)

*****

Jornalista destaca festa nos bairros

A jornalista Wanda Chase, da TV Aratu (SBT), e a banda La Fúria foram os convidados do Esperando o Carnaval de ontem, na rádio Piatã FM. Wanda destacou a importância do Carnaval nos bairros. Segundo ela, deveria ter mais atrações de peso nestes locais. Já o grupo de pagode dono da música 'Procura o Brinco' contou que irá participar da festa no Nordeste de Amaralina. O desfile será no dia 8 de fevereiro

*****

Márcia Castro será rainha de bloco

Um dos blocos mais animados do Carnaval, Os Mascarados já tem sua rainha. É a cantora Márcia Castro, que irá abrilhantar o desfile na quinta, na Barra-Ondina. É só se fantasiar e ir atrás

*****

Claudia lançará clipe nesta quinta-feira, 28

Claudia Leitte está empolgadíssima. E não é à toa. Amanhã, ela fará o lançamento mundial do clipe 'Corazón', música de trabalho gravada com o rapper Daddy Yankee. O vídeo, dirigido por Marcos Mello, foi gravado durante a madrugada em uma praia do Rio. Os figurinos usados no clipe são assinados por Renato Thomaz e Giovanni Frasson. "O clipe é resultado de um trabalho lindo", disse a cantora

*****

Grupo fará show para associados

Se preparando para a folia, a banda Duas Medidas apresentará hoje, a partir das 23h, o Burburinho Grifes & Acordes. O evento será no Shopping da Bahia para associados do bloco

*****

Folia na Pituba

O bairro da Pituba retoma a tradição do Carnaval com o cortejo que sairá neste sábado, às 14h. A festa relembra a antiga lavagem do local.

*****

Eleição do Rei Momo

Qualquer folia que se preze tem que ter seu Rei Momo. E o de Salvador será conhecido nesta sexta. O evento será na Biblioteca Pública, nos Barris, a partir das 17h.

*****

SBT Folia terá estrutura especial

Aproximadamente 300 colaboradores irão participar da transmissão do SBT Folia, a partir do dia 4/2. A coprodução entre a rede paulista e a TV Aratu entrará no seu 6º ano. A emissora oficial da folia promete mais de 60h de conteúdo. Para isso, foram montados dois grandes estúdios. A estrutura na Barra, por exemplo, levou 30 dias para ser montada e terá uma passarela que leva o apresentador até o trio.

*****

Edil Pacheco fora do Carnaval do Pelô

No ano que se festeja o samba, Edil Pacheco não estará presente. Pelo menos, até agora. Nesta quarta-feira, 27, ele deve se encontrar com representantes do estado para reverter a situação, como informou.

