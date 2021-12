Palco do Rock terá atração gringa

Unconscious é a atação internacional do Paldo do Rock durante o carnaval Foto: DIvulgação

Quem quer curtir o Carnaval mas não topa sair de casa para ouvir axé music, sertanejo ou arrocha tem como opção o Palco do Rock, que será montado no Jardim de Alah, a partir do sábado de Momo. Na 22ª edição, o evento, que segue até o dia 9 de fevereiro, terá uma atração internacional este ano. E a banda escolhida foi a norte-americana Unconscious Disturbance, que fará a primeira apresentação na Bahia. Mas nem todos os integrantes do grupo são gringos, como os irmãos brasileiros Kiko Freiberg (vocal/ guitarra) e Daniel Freiberg (bateria/ vocal). Para quem não conhece, o grupo lançou o primeiro álbum (Disturbance Inconsciente) em 2012. O trabalho foi eleito pelo jornal The Village Voice como um dos 10 melhores concertos para se assistir em Nova Iorque, ao lado de nomes como Neil Young, Justin Bieber e Chucho Valdez. Além do Unconscious, o festival, com o tema "Brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste. Saga Esperança", ainda aposta em muitas bandas locais, como a Lo Han, a Veuliah e o Circo de Marvin. Haverá também grupos de outros cantos do país, como a mineira Areurose e a paulista Muqueta na Oreia.

Harmonia do Samba e a folia sem cordas

Terceiro entrevistado do projeto Esperando o Carnaval, Xanddy, líder do Harmonia, contou à rádio Piatã FM que, caso seja chamado, poderá sair sem cordas em 2017. "Neste ano, não temos mais como fazer por conta da agenda", disse ele, que já confirmou presença no desfile do bloco Algodão Doce, no dia 7/2. Xanddy estará ao lado de Carla Perez. Hoje, será a vez de Ninha e a banda Avenida Sete na Piatã (93,4), a partir das 18h. Acompanhe







Sabrina Sato irá pintar por Salvador

A apresentadora, que curte o Carnaval baiano como ninguém, marcará presença no Bar Brahma, em Ondina. Antes de vir para Salvador, na terça ou na segunda, ela assumirá o posto de madrinha no mesmo camarote, só que em SP

Ferrugem irá estrear na folia no alvorada

Carioca, o cantor Ferrugem sairá pela 1ª vez no Carnaval. Ele será uma das atrações do bloco Alvorada, dia 5, no Campo Grande. Em conversa com a coluna, ele não escondeu a ansiedade. "Era um desejo antigo conhecer o Carnaval de Salvador e compartilhar meu samba com esse povo maravilhoso. Vamos climatizar tudo no Alvorada", disse o cantor, em referência à sua música de trabalho 'Climatizar'

Escolha do Rei mirim da folia

Neste sábado, a partir das 16h, será escolhido o Rei Mominho 2016. A festa do bloco Ibéji, dentro do Projeto Samba Vivo, irá ocorrer no Shopping Piedade, no piso L2

Paroano Sai Milhó invadirá o Pelô

Em uma prévia pra lá de animada do Carnaval, a banda fará show gratuito no sábado, às 20h, no Largo Quincas Berro D'Água. No repertório, clássicos como 'Chame Gente' e 'É D'Oxum'

Brown e seu ensaio técnico para o povo

Cacique do Candeal, o músico Carlinhos Brown realiza amanhã, a partir das 22h, o primeiro e único ensaio técnico do projeto Descidão, que faz em parceria com o camarote Planeta Band, em Ondina. O ponto de partida será no Camarote Universitário da Ufba e reunirá cerca de 200 percussionistas com instrumentos recicláveis. Será uma verdadeira festa antecipada e aberta ao público.

