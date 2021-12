Kannário é excluído de bloco após alerta do MP

Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE | 24.04.2015







O passado de Igor Kannário fora dos palcos voltou à tona e serviu de base para uma recomendação do Ministério Público da Bahia (MB-BA) contra o artista no Carnaval do bloco infantil Ibéji. Ele desfilaria no sábado, no circuito Osmar. Por conta disso, o cantor não puxará mais a atração. Ivo Viana, diretor financeiro da agremiação, já confirmou as atrações substitutas, que serão a Gang do Samba (dia 6) e a Nave Louca (dia 7).



Toda a confusão em torno do nome de Kannário começou quando a entidade, segundo a promotora de justiça Márcia Teixeira, informou no projeto enviado à Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) que a atração seria a cantora Katê. Mas, segundo Viana, por falta de compatibilidade de agenda, o pagodeiro foi chamado para o lugar.



A promotora, ao tomar conhecimento da irregularidade, e a partir da fama "negativa" de outrora de Kannário, mandou um relatório para a Promotoria da Infância.

"Em uma busca no Google e nos sites de notícias, identificamos que o cantor tem processos criminais", disse Márcia. Ela informou que a intenção do MP é fazer valer as leis municipais e estaduais, como a Antibaixaria, que garante proteção a mulheres, crianças e adolescentes, além de vedar discriminação racial, homofobia e apologia às drogas.



"Pelo histórico (de envolvimento com drogas), ele não seria uma atração indicada e adequada para o Ibéji, que é um bloco financiado por dinheiro público", argumentou a promotora.



A Secult, que financia o bloco por meio do programa Ouro Negro, informou que cumpre a lei e que não tinha conhecimento formal de que Igor Kannário sairia no Ibéji.



A coluna tentou falar com o pagodeiro, por meio da assessoria de comunicação, mas foi informada de que ele não tinha conhecimento oficial da decisão e que, por isso, não falaria.



Preso duas vezes em um mês

No mês de janeiro de 2015, Igor Kannário foi preso duas vezes por porte ilegal de maconha. Na primeira prisão, dia 7, o cantor foi abordado em uma ação policial em Salvador. Na época, ele foi ouvido, pagou fiança e foi liberado. Quinze dias depois, o artista foi detido em Candeias, com mais três amigos. Ele foi liberado horas depois.



Sarajane fará uma homenagem ao forró



Na volta ao Carnaval, puxando um trio sem cordas na segunda, no Centro, Sarajane vai homenagear o forró. Para isso, ela levará ao desfile Del Feliz e Chambinho do Acordeon, o mesmo que deu vida a Luiz Gonzaga no cinema. Após a folia, ela iniciará temporada de um projeto de forró no largo Tereza Batista (Pelô), com Daniela Mercury, Saulo e

a dupla Frank & Alex.



Cheiro e Chiclete participam de programa



A cantora Vina Calmon, da banda Cheiro de Amor, e os chicleteiros Rafa Chaves e Vadinho participaram, ontem, do Esperando o Carnaval, na rádio Piatã FM. O programa contou, ainda, com a presença da jornalista Lise Oliveira, da TV Aratu (SBT). No bate-papo, músicos da banda Chiclete com Banana falaram das apresentações, na sexta e no sábado, na Barra-Ondina.



Teus Santos abrirá festa no Oceania



O cantor baiano Teus Santos fará show no camarote Oceania, no Barra Flat, dia 3. E não estará só: o músico terá como convidados os cantores EdCity e Falcão, da banda Guig Ghetto.





Show de Paulinho da Viola será dia 5



O show do cantor e compoistor Paulinho da Viola será no dia 5, na sexta de Momo, às 20h, e não na quinta, dia 4. A apresentação do mestre do samba abrirá o Carnaval do Pelourinho.



Sorriso Maroto estreia em camarote



O camarote do Reino, no Clube Espanhol (Barra), divulgou mais duas atrações que marcarão presença no espaço. Uma delas é a banda Sorriso Maroto, que se apresentará no mesmo dia que os Filhos de Jorge, terça. Será o 1º show dos dois grupos no camarote. Bruno Cardoso, cantor da banda carioca, falou do contentamento de estar, mais uma vez, em Salvador. "Já fizemos de quase tudo na cidade, mas confesso que estou muito ansioso com esse Carnaval", disse



Lorena Improta assistirá show de DJ



Em parceria com a Green Valley, nome forte no cenário da e-music, o camarote Skol promoverá uma 'rave', na terça de Carnaval, com o DJ Fatboy Slim. E uma das convidadas vips será Lorena Improta, que participou do concurso Balé do Faustão (Globo). Para quem não lembra, a moça ficou conhecida mesmo após um suposto 'affair' com Neymar.

