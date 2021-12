Guerreira de Ivete tomará conta da folia

Inspirado em pinturas tribais, uma das fantasias que Ivete Sangalo usará no Carnaval promete causar. Afinal, como mostramos em primeira mão, ousadia e pernocas de fora não irão faltar. O figurino, que está dentro do tema "Guerreira", tem direção de Patrícia Zuffa. Já os estilistas Davidson Zanine e Cia Marítima são os encarregados por colocar a mão na massa, na criação da peça.

Os sapatos, por sua vez, estão sob cuidados de Fernando Pires. Mas a produção responsável por colocar Ivete na folia não para. Há ainda Gil Almeida, cuidando dos cabelos, e Silvio Giorgio, da maquiagem. A estreia da artista na folia será na quinta, a partir das 17h. Neste dia, ela puxará trio para a pipoca, no circuito Osmar (Centro).

Psirico divulgará música e gravará CD para a criançada

Os foliões do Psirico conhecerão a nova música de trabalho da banda na sexta, quando Márcio Victor puxar o trio para a pipoca. Chamada de 'Outras Flores', a canção tem participação de Jorge e Mateus e é a 1ª romântica do grupo. Neste mesmo dia, ele receberá o angolano Yuri da Cunha. Após o Carnaval, em outubro, Márcio contou à coluna que gravará um CD voltado para a criançada, intitulado de Psi Kids. E não só: fará um evento com o mesmo nome em Salvador.

Márcio Victor, do Psirico (Foto: Divulgação)

MC relembrará cena de ciúme de Ivete

MC Leozinho, que será uma das atrações do camarote Salvador, incluiu no seu reperório uma música que fez encima da polêmica cena de ciúme de Ivete Sangalo, que deu um esporro no marido, o nutricionista Daniel Cady, no Revéillon. Segundo o funkeiro, a canção poderia ficar de fora devido ao grande sucesso que fez. E mais: ele contou que detalhes de como construção o hit. "Quando vi o vídeo, veio logo a melodia em minha cabeça. E aí, peguei o violão e coloquei a letra, baseada na fala de Ivete", disse ele, que, incrivelmente, gaba-se, fez a música em um dia.

BaianaSystem lança novas músicas

Sucesso no último Furdunço, a banda BaianaSystem iniciará o Carnaval com novas músicas. Uma delas, o 'Mizerê', composta por Russo e Mahal Pita, será disponibilizada hoje. A outra, 'Forrasteiro', ainda será colocada na internet

BaianaSystem (Foto: Filipe Cartaxo | Divulgação)

Funkeiro fará a festa em camarote

MC Sapão já prepara as malas para desembarcar em Salvador na sexta, quando estará no camarote Harém. Ele, por sinal, comandará o funk no local por mais quatro dias. O artista não esconde a relação com a festa. "Sou fãs de Robyssão, Edcty, Léo Santana, que representam o povo a população negra de Salvador", disse.

Brown levará grupo angolano para desfile

As Afrikanas desembarcam em Salvador hoje e já estão com o ritmo a mil para a folia. Isso porque elas, que são consideradas as Spice Girls angolanas, desfilarão com Carlinhos Brown, Olodum e Márcia Short. Há ainda a chance delas pintarem no trio de Saulo.

Afrikanas (Foto: Divulgação)

Baiana de 60 anos estará na Mocidade

Não só Claudia Leitte irá brilhar no desfile da Mocidade, no Rio, no domingo. Na mesma escola de samba estará a baiana Teresa Cintra, 60 anos. Ela, que tem uma escola de ballet na Pituba, foi escolhida para ser destaque em um dos carros. "Vou desfilar de índia e a fantasia é bem sensual", revelou ela, empolgada.

Teresa Cintra (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Casais de famosos irão curtir a festa

O amor está no ar e na folia. Tanto que casais de famosos escolheram o Bar Brahma para curtir. São eles: Laura Keller e o marido Jorge Sousa; Gabriela Pugliesi e Erasmo; Nicole Bahls e Marcelo Bimbi; e Flávia Viana e Fernando Bacalow.

Samba é destaque de programa da Piatã FM

O Esperando o Carnaval recebeu a cantora Ju Moraes, ontem, na Piatã FM. E a artista comentou sobre o samba e sobre o desfile no Proibido Proibir, na quinta. Quem esteve presente também foi Wanda Chase, que disse que a TV Aratu (SBT) irá cobrir a folia do samba.

