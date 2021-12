'Descidão' terá dois dias

Inovação do Carnaval de Carlinhos Brown para este ano, o 'Descidão' invadirá as ruas nos dias 4 e 9/2. E mais: o Cacique do Candeal, que realizará a ação em parceria com a prefeitura, levará o Galo da Madrugada e a Baianalada, duas grandes alegorias, para o percurso com estandartes, sombrinhas e totens. Em ambos os dias, ele sairá da Camarote Universitário com destino ao Planeta Band, em Ondina, e depois retorna no intervalo dos trios. Com Brown, 200 músicos tocarão instrumentos feitos com materiais reciclados. Já na quarta, quando haverá a abertura oficial do Carnaval no Centro, o artista entregará o tradicional trio Caetanave aos foliões. Neste dia, o cantor abre a festa e depois passará o comando à banda Lateral Elétrica, que embalará o público com frevos e marchinhas. No sábado, ele desfilará, à frente do camarote Andante, com Sepultura e Angra. Após o Carnaval, dia 20, Brown dividirá o palco com a banda Alavontê, no Museu du Ritmo (Comércio).

Camarote de licia homenageará a Bahia

Com o tema 'Alicia na terra maravilhosa', o camarote da promoter Licia Fabio está confirmadíssimo, como afirmou ela à coluna. O espaço, no Hotel Monte Pascoal (Barra), será menor do que nos últimos 20 anos. Segundo ela, a área vip receberá 500 convidados e irá funcionar de sexta a terça. "Será um camarote charmoso", disse Licia, que bateu o martelo na segunda-feira, 25.

Camarote confirma mais duas atrações

Mais duas atrações foram confirmadas no Planeta Band, em Ondina. São elas: a banda Vingadora e o cantor Diogo Nogueira. A dona do hit 'Metralhadora' se apresentará dia 4. Já o sambista fará show dia 6. Além disso, o camarote inovará ao levar, para os foliões na praça de alimentação, um festival de food trucks, sucesso entre os soteropolitanos.

Máquina de hits

Filipe Escandurras, vocalista da banda Filhos de Jorge, pode ser considerado uma máquina de hits. Não à toa, ele está com oito canções disputando como música da folia. São elas: 'Minha Deusa' (Cabelo de Chapinha), de Bell Marques; 'Sua Cabeça Tá de Onda', (Durval Lelys); 'Descidinha' (Babado Novo); 'Eu quero você' (Oito7nove4); 'Daquele Jeito' (Harmonia); 'Pega Pega' (Psirico); 'I Love' (Duas Medidas) e 'Vai que Cola' (Filhos de Jorge).

Renan é o Rei Mominho de 2016

Renan de Jesus, 12 anos, foi eleito Rei Momo Mirim em concurso realizado no Shopping Piedade. Morador de São Caetano, ele desfilará no bloco Ibéji no sábado e no domingo de Carnaval.

Schin montará palcos para a pipoca

Patrocinadora do Carnaval, a Schin montará dois palcos neste Carnaval: um na Castro Alves, de domingo a terça, das 14h às 22h, e outro no Morro do Ipiranga, de quinta a terça, das 20h às 3h.

Oito7Nove4 terá trio sem cordas

Rafa e Pipo, da banda Oito7Nove4, irão estrear no comando de um trio sem cordas. O desfile será na terça, na Barra-Ondina. No mesmo circuito, eles puxarão o Banana Coral nos dias 5 e 6/2.

Folião animado ganhará Xbox

O folião mais animado do bloco Aviões Elétrico, na Barra-Ondina, ganhará um presente inusitado: um videogame Xbox. Para identificá-lo, uma equipe do bloco atuará como olheiro.

Casemiro e Araketu falam de Carnaval

O programa Esperando o Carnaval, da rádio Piatã, recebeu o apresentador da TV Aratu Casemiro Neto ontem. Ele falou que a emissora ampliará a cobertura do Carnaval, com destaque também para os blocos de samba e afro. Já Tonho Matéria (Araketu), que também foi entrevistado, questionou o dinheiro investido nos blocos sem cordas de Bell Marques e Ivete Sangalo. "Este dinheiro poderia ser investido nos afros", disse.

Banda Didá fará cortejo de Carnaval

Formado por mulheres, a banda Didá promoverá uma das surpresas do Carnaval do Pelourinho. Trata-se do primeiro cortejo do grupo criado pelo mestre Neguinho do Samba. A bateria, em formato compacto, terá 20 percussionistas e a apresentação será feita nos dias 7 e 8 de fevereiro. No seu 22º ano, a banda traz como tema 'Mulheres do Pelourinho - A Dignidade no Ventre da História'.

