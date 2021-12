Cunhada de Ivete quer ser cantora

Miss Cady se apresentará no Skol Beats Spirit Foto: Divulgação

A house music, um dos gêneros da música eletrônica, animará foliões do Skol Beats Spirit, camarote instalado no Clube Espanhol (Barra). E a responsável pela batida será a Miss Cady, cunhada da cantora Ivete Sangalo. Ela, que se apresentará nos seis dias de festa, depois do Carnaval embarcará para uma turnê em Miami, Nova Iorque e Los Angeles (EUA). Mas as novidades não param por aí: Miss Cady antecipou para a coluna que também quer investir

na carreira de cantora. No segundo semestre, deverão acontecer as primeiras apresentações. "Estou desenvolvendo minhas músicas autorais. Já tem quase um ano e meio que estou trabalhando nisso. Inclusive, já gravei algumas músicas", afirmou ela, que apostará no pop como ritmo. "Claro que a música eletrônica, que faz parte de minha vida, estará presente", disse. Sobre a influência para assumir os vocais, Miss Cady admite que a cunhada foi importante na decisão. "Com certeza. Quem gosta de boa música é influenciado por Ivete", concluiu.

Expresso 2222 e a sedução pelo olfato

Seduzir pelo olfato. Esta é a proposta do camarote Expresso 2222, que quer proporcionar uma experiência perfumada para os convidados que estiverem no espaço comandado por Flora e Gilberto Gil. Não à toa, a empresa Avatim criou uma fragrância exclusiva que irá aromatizar a área vip. De acordo com o supervisor de projetos da marca, Rodrigo Quadros, o aroma terá notas de bergamota, lavanda e âmbar. Quem curtir o cheirinho, ainda poderá levar para casa um brinde com a essência.

Mistura de ritmos no Santo Antônio

Uma das novidades para este Carnaval, o Palco Multicultural divulgou as atrações que se apresentarão no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico. Dentre os artistas, representantes do hip hop, reggae e arrocha. O evento começará no sábado de Momo e irá até terça, sempre das 18h à 0h programação.

Alinne animará festa de Iemanjá

Em parceria com o selo carioca Chá da Alice, o grupo San Sebastian realizará a festa Chá Pro Mar. A comemoração em homenagem à Iemanjá será no dia 2 de fevereiro, no Pestana Bahia Hotel, no Rio Vermelho. O evento será comandado por Alinne Rosa.

Festa do samba ganhará a avenida

O bloco Vem Sambar promete transformar o circuito Osmar (Centro) em sambódromo. Com

proposta de resgatar a beleza das escolas de samba, a agremiação levará, sábado, alas de passistas e baianas. Xande de Pilares estará à frente do bloco

Habeas homenageará projeto axé

Cesare La Rocca, fundador do Projeto Axé, será o grande homenageado da banda Habeas Copos, que comanda dois dias de festa em Salvador: o primeiro será o esquente do Carnaval, dia 29, e o outro na abertura oficial da folia de Momo na Barra, dia 3, no circuito Sérgio Bezerra. Para isso, mais de 100 músicos conduzirão os foliões, ao som de marchinhas de antigos Carnavais. "Cesare tem um belíssimo trabalho de inclusão social na cidade e se encaixa perfeitamente no perfil dos homenageados da banda", afirma Sérgio Bezerra, revelando que, dia 29, fará um coquetel especial com a presença do homenageado na Cabana da Barra. Além disso, neste dia, haverá uma apresentação dos meninos e meninas do Projeto Axé e da banda Cortejo Afro. O evento será fechado para convidados. Logo depois, a banda ganhará as ruas para animar o povo. Já no dia 3, o desfile do Habeas Copos será reforçado por mais 29 grupos de sopro e percussão, que desfilarão do Farol da Barra até a altura do Cristo da Barra, pela avenida Oceânica. Para quem curte uma diversão no chão, relembrando os tradicionais bailes dedicados a Momo, taí uma boa pedida!

Magary, Mametto e Adelmo, juntos no projeto MMA

MMA. Diferente do que você pode estar pensado, a sigla em questão não se trata de uma modalidade esportiva, mas da união de três artistas que se apresentarão no Carnaval do Pelourinho. São eles: Magary Lord, Ana Mametto e Adelmo Casé. A data ainda não foi definida, mas já se sabe que eles cantarão sucessos, assim como clássicos da música baiana. A direção do evento é de Yacoce Simões, marido de Mameto. Antes da festa de Momo, Magary estará neste sábado como rei do bloco Palhaços do Rio Vermelho

Grupo fala de folia e nova música

Na sexta de Momo, a partir das 18h, a banda É o Tchan puxará trio sem cordas no circuito Barra-Ondina. "Vamos descer quebrando tudo, colocando a cara no sol", afirmou Beto Jamaica, referindo-se à música de trabalho "Bota a Cara no Sol". Em entrevista à rádio Piatã FM, dentro do projeto Esperando o Carnaval (realizado em parceria com o Grupo A TARDE e a TV Aratu/SBT), a banda revelou também que divulgará uma nova canção, intitulada "Batedeira", após a folia. "Estamos retomando a relação entre música e coreografia", disse Compadre Washington, que anunciou que o É o Tchan estará no arrastão da Quarta de Cinza com Ivete. Hoje, a partir das 18h, o entrevistado da Piatã será Xanddy, do Harmonia. É sintonizar 93,4 FM e acompanhar pelo Periscope (www.periscope.tv/atarde).

