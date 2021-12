Coleguinha fala de roupa ousada e de DVD com Ivete

Dupla Simone e Simaria gravará o novo trabalho depois do Carnaval (Foto: Divulgação)

O Carnaval de Salvador já bate à porta e as irmãs Simone e Simaria, donas do hit "Meu Violão e o Nosso Cachorro", estão nos preparativos finais para estrear na festa de Momo. E Simone, mais comportada nos palcos, quer causar no circuito Barra-Ondina, quando ela e a irmã puxarão o bloco Pra Ficar, no dia 6 de fevereiro. Não à toa, ela contou em primeira mão à coluna detalhes de como será esta estreia. Dentre as novidades, algo que a está deixando "envergonhada". "Apesar de ser mais comportada, decidi que vou quase nua para o Carnaval. Fico vermelha só de imaginar", disse a artista. Diante do constrangimento, a pergunta: por que, então, fazer? A resposta: "Acho que o Carnaval é o momento em que o povo vai às ruas para namorar e ficar livre. E quero estar mais livre também. E o figurino vai mostrar isso". E mais: além do figurino ousado, ela também contou que - depois do Carnaval e de 20 dias de "férias merecidas", como afirmou - a dupla estará em estúdio para a gravação do CD Bar Das Coleguinhas - Volume 2. "Estamos selecionando as músicas e já convidamos alguns cantores para participar. Ivete Sangalo, por exemplo, já confirmou a participação", informou. Além do CD, a cantora também marcaria presença no DVD de Simone e Simaria. "Não temos ainda a data fechada para gravação, mas o lançamento deve ocorrer ainda neste primeiro semestre", afirmou. O local do show que irá servir de base para o DVD também não foi fechado. O que se sabe é que pode ser em Salvador ou em Goiânia (GO).

Mari exalta a beleza feminina

Vocalista da banda Babado Novo, Mari Antunes quer exaltar a beleza feminina, ligada a uma vida saudável e fitness, durante o Carnaval. "Nossa música de trabalho, 'Descidinha', fala sobre isso e queremos evidenciar os benefícios de uma vida saudável", afirmou ela, acrescentando que irá levar um grupo de dança para o trio Fit Dance, que irá estrear no circuito Barra-Ondina. E, depois do Carnaval, Mari anunciou que lançará um EP com quatro músicas inéditas. Elas serão trabalhadas no primeiro semestre. "O trabalho tem músicas e vídeos", diz

Espaço oferece gastronomia top

O camarote do Nana, no bairro de Ondina, aposta em uma gastronomia diferenciada no Carnaval. Para isso, irá oferecer aos seus foliões restaurantes de duas redes: Pizza Di Mari e Boi Preto.

Mariene estará na Mangueira para homenagear Maria Bethânia

Mariene de Castro está confirmadíssima no desfile da Mangueira, escola de samba do Rio que homenageia uma outra baiana neste Carnaval. O enredo "Maria Bethânia: a Menina dos Olhos de Oyá" será apresentado, na Sapucaí, dia 8/2. Em conversa com a coluna, Mariene falou da empolgação para o desfile. "Desfilar na Mangueira vai ser uma alegria, assim como comemorar os 50 anos de vitória dessa baiana, que saiu da Bahia para residir no Rio de Janeiro, é maravilhoso! Ela se tornou uma mangueirense graças a todos os nossos santos e ao axé dessas duas terras que foram berços sagrados e que fizeram dela essa grande mulher e artista", disse. Com relação à folia baiana, Mariene não tem nada programado.

Nonô lança carreira solo

Depois de mais de 10 anos, o cantor Norberto Curvêllo deixará a banda Cangaia de Jegue para investir na carreira solo. E sua estreia ocorrerá no Carnaval do camarote do Reino, no Clube Espanhol (Barra), no dia 6 de fevereiro. Ele, que agora assume o nome artístico de Nonô Curvêllo, irá se apresentar no mesmo dia que a banda Harmonia do Samba. Para alegria dos fãs, Nonô contou que pensa em gravar um CD durante a apresentação no camarote. Além disso, ainda no Carnaval, ele fará uma participação especial no desfile do trio de Durval Lélys, no circuito Barra-Ondina

"No show no camarote do Reino, vou lançar três músicas inéditas para testar com

os foliões"

