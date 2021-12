Claudia Leitte fala de roupa que usará no Carnaval

Ela participará da festa em Salvador e no Rio (Foto: Rachel Tanugi Ribas l Divulgação)

Las Vegas. O tema do Carnaval de Claudia Leitte irá evidenciar muitas luzes e cores para remeter à cidade dos cassinos, nos Estados Unidos. Em conversa com a coluna, ela deu mais detalhes sobre o figurino. Em um dos dias, a cantora usará uma fantasia inspirada em Elvis Presley, mas nada caricato.

"A roupa será assinada por Renato Tomaz (um dos donos da marca Água de Coco) e terá elementos que lembram Elvis", disse. Questionada se também usará o topete do rei do rock, ela afirmou que o cabelo terá volume, mas que não chegará a ser um topete monumental.

Outro figurino será inspirado nas divas, principalmente as internacionais. "Britney Spears e Celine Dion serão algumas das que estou me inspirando", contou ela, que usará também uma outra fantasia tendo cartas de pôquer e grafismo. Assim como o primeiro, os demais figurinos serão assinados também por Tomaz. A cabeça, por sua vez, ficará sob a responsabilidade de David Ramos, que já fez alguns trabalhos para Claudia.

Sobre convidados no trio, o único confirmado é Igor Kannário. "Será um encontro lindo. Igor é um menino puro e nosso encontro no trio (o primeiro fora do estúdio) será único", afirmou a artista. E mais: Claudia contou que ela e Igor já falaram sobre gravar um clipe da música Patricinha do Guetho, que cantarão no desfile, mas que nenhuma data foi fechada.

Fora a folia em Salvador, a cantora falou também sobre o desfile na Mocidade, escola de samba do Rio de Janeiro. Ela desfilará à frente da bateria, pela segunda vez. Mas neste ano usará uma rouba mais sexy e menos pesada. "No ano passado, usei uma fantasia que pesava 40 quilos. Agora, a roupa será mais leve. Não tem como usar uma fantasia tão pesada durante 50 minutos", disse a cantora, que estará na apuração dos votos das escolas de samba, no Rio, na Quarta de Cinza.

Por isso, ela não participará do arrastão na Barra-Ondina, na manhã do dia 10. Antes do Carnaval, dia 31, Claudia estará com Carlinhos Brown em um baile no Clube Espanhol, na Barra. "Será minha abertura oficial do Carnaval de Salvador", afirmou ela, empolgada.

Gatos farão a festa da criançada dia 8

Os felinos da banda Gatos Multicores já estão a todo vapor para fazer a festa da criançada no Pelourinho, dia 8. O show será na Praça Pedro Arcanjo, às 15h30. O melhor: é gratuito

Dupla investe em área de acessórios

Rafa e Pipo Marques, da banda Oito7Nove4, além de apostarem na carreira musical, também estão investindo em uma marca de bonés. E os acessórios poderão ser visto no Carnaval deles

Bell cuida do físico para encarar a folia

O cantor Bell Marques fará oito shows em seis dias neste Carnaval. E, para aguentar a pressão, ele não se descuida da boa forma. Tanto que corre de 10 a 15 quilômetros por dia

Thiaguinho animará o Carnagamboa

O Carnaval na ilha de Tinharé, na cidade baiana de Cairu, terá um time de peso para animar os foliões que estiverem no Carnagamboa, de 6 a 9/2. Dentre as atrações, o cantor Thiaguinho e a banda Vingadora, sensação do momento. O pagodeiro estará por lá no domingo. Já a dona do hit 'Metralhadora' se apresentará na segunda de Momo. Haja 'trá, trá, trá...'

Chiclete receberá ator Érico Brás em trio

O ator e cantor Érico Brás fará uma participação especial no desfile da banda Chiclete com Banana, no circuito Barra-Ondina. Além dele, os músicos também convidaram a dupla Marcos e Belutti, que aceitou o convite, mas ainda está vendo a compatibilidade de agenda. Fora isso, o grupo voltará a Periperi, dia 8, para desfazer a má impressão que ficou em 2015

Expresso top para convidados de Gil

Quem estiver no camarote do cantor Gilberto Gil e de Flora Gil, na Barra, poderá provar um expresso pra lá de top, do Latitude 13. A marca baiana foi considerada pelo jornal inglês The Guardian como o melhor café biodinâmico do mundo. Será uma degustação da melhor qualidade

Reino investe em gastronomia

As opções de gastronomia estão cada vez mais sofisticadas nos camarotes de Salvador. O Reino, por exemplo, oferecerá aos foliões espaços do Acqua Café e do FranGuiles, além do Shiro e Ganache. Será uma festa de pratos criados para atender o público que for ao espaço

