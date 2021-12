Após o Carnaval, Léo Santana gravará DVD

Com o último, Léo informou que gravou a canção A Casinha Caiu, que será divulgada oficialmente após a festa. Um clipe também virá por aí. "Será nossa nova música de trabalho", contou o dono do hit Deboche, aposta de música desta folia.

Falando em Carnaval, o artista também comentou sobre o trio sem cordas que puxará na sexta, na Barra-Ondina. Um dia antes, ele estará no bloco Cerveja & Cia. No sábado, domingo e segunda, embarcará para Minas Gerais, onde fará shows.

Na terça, o artista retornará para puxar um dos blocos mais irreverentes do Carnaval, As Muquiranas. E ele não quer fazer feio dentro do tema Space Girl.

"Usarei uma fantasia bem ousada, sexy, mostrando bem o corpo", antecipou o pagodeiro, que está articulando para ter a banda Vingadora no trio. Ao lado, mostramos o croqui de Wagner Franco, que mostra como Léo ficará na avenida. Pelo visto, bem feminino, como as "meninas" da agremiação gostam.



50 Tons de Coisinha invadirá a Barra

Neste Carnaval, o machismo será colocado de lado, pelo menos dentro do bloco As Coisinha. Não à toa, as "meninas" escolheram como tema "Os 50 Tons

de Coisinha", em alusão ao livro de Erika Leonard James. Na versão do bloco, Christian Grey, que domina, será submetido a duras sessões de sadomasoquismo pelas "mulheres". Quem quiser ver a cena, é só ir no QG, no Jardim Brasil (Barra), na sexta, às 13h. Depois, o bloco seguirá para Ondina.

Tayrone faz homenagem a porteiros

Com a saída de Pablo do Carnaval de rua de Salvador, sobrou para o cantor Tayrone a responsabilidade de levar o romantismo do arrocha para os circuitos Dodô (Barra-Ondina), na sexta, e Osmar (Centro), na terça. Neste último dia, o artista puxará um trio sem cordas. E o cantor quer fazer jus à música 'Alô Porteiro', que o colocou no auge, e sairá vestido em homenagem aos profissionais, na estreia no bloco Pra Ficar, na sexta.

Cantor estreia em jornada dupla

Estreante, Gabriel Diniz será um dos convidados da banda Cheiro de Amor na sexta, quando o bloco sairá na Barra-Ondina. No mesmo dia, o artista ainda se apresentará no camarote Salvador.

Piatã FM recebe banda Olodum

O Esperando o Carnaval, da Piatã FM, recebeu a banda Olodum nesta sexta, 29.

O grupo falou sobre o desfile sem cordas na terça. Neste sábado, estará no Ensaio Geral, com Bell e Psirico, na Praia do Forte.

FatBoy Slim cancela show em camarote

O DJ inglês FatBoy Slim cancelou o show que faria no camarote Skol Beats Spirit, no Clube Espanhol (Barra). A motivação, segundo a assessoria do espaço, seria uma mudança na agenda pessoal do artista. Para substituí-lo, o camarote chamou dois DJs brasileiros que atuam fora do país: Ftampa e Doozie.

Joelma será tema do bloco As Xiquititas

Irreverentes até a alma, as "meninas" do bloco As Xiquititas não perdem a oportunidade de fazer zoeira. E a vítima (ou melhor, "homenageada") da vez é a cantora Joelma, ex-banda Calypso. Segundo William Leão, um dos diretores da agremiação, o tema surgiu após a polêmica em torno da separação conturbada da artista do ex-marido, Chimbinha.

O bloco estará, sexta, no Jardim Brasil (Barra). Depois, sairá em direção a Ondina, com 30 músicos.

