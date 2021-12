Saúde é o que interessa

Nunca falamos tanto em saúde na vida, um direito social inegociável, essencial e que tomou uma dimensão muito mais importante nestes tempos de pandemia do novo coronavírus. Esse vírus devastador teve a capacidade de paralisar o mundo, mudar comportamentos e afetar até mesmo as economias mais avançadas.

A contaminação pela covid-19, o isolamento social e tantos outros problemas oriundos deste momento crucial que a população vive propiciaram uma reflexão importante: devemos mudar a nossa relação com o mundo, pois não somos dono dele, e sim uma parte de todo esse ambiente que precisa ser preservado. Junto a isso, a pandemia nos mostrou a importância de cultivar solidariedade e generosidade com pessoas tão necessitadas, não só de alimento, mas de carinho e atenção.

Esta coluna tem o intuito de falar sobre saúde, mas não apenas do ponto de vista da doença. Vamos enfatizar os avanços mais modernos que envolvem lançamentos, fusões, investimentos, novos equipamentos tecnológicos, tendências, inovações, estudos e pesquisas. Vamos levar informação de interesse público, para que a população, indistintamente da sua condição ou classe social, tenha acesso ao que há de mais promissor em termos de saúde e qualidade de vida.

Nesses tempos de pandemia, nosso foco estará na busca pela saúde física e mental de uma forma mais simples. Não podemos esquecer que, mesmo com a retomada de atividades do dia a dia, é necessário agir com responsabilidade, usando máscaras, higienizando as mãos, evitando aglomerações, seguindo as orientações de autoridades médicas e sanitárias. No mais, levar a vida sem grandes vaidades e ostentações, afinal descobrimos que com pouco podemos ser muito felizes e a felicidade não está na quantidade de bens materiais que acumulamos, mas no que somos e podemos agregar positivamente na vida das pessoas que estão ao nosso redor.

Dia do Médico: comemorar e refletir

O ano de 2020, que já está chegando ao fim, foi desafiador para todos os profissionais de saúde, que atuaram na linha de frente contra a covid-19. Muitas foram as manifestações de carinho quando uma vida foi salva por equipes tão comprometidas de várias unidades de saúde e hospitais de campanha. O Dia do Médico, celebrado neste 18 de outubro, deve reforçar o nosso reconhecimento a esses profissionais. É uma data para celebrar, agradecer a Deus por valiosas vidas que foram salvas, mas, sobretudo, para refletir sobre o importante papel desempenhado por autoridades médicas e sanitárias, sem esquecer que ainda temos que avançar no que diz respeito a levar melhores condições de trabalho para esses profissionais.

Para o gastro-hepatologista, do hospital Aliança, Raymundo Paraná, é inegável o comprometimento da classe médica nestes tempos desoladores. “Passamos com sérias dificuldades por períodos críticos na pandemia, mas, com todos os senões, primamos no cuidado extremo dispensado ao paciente, no exercício do humanismo, na empatia e, na sua maioria, na defesa da medicina baseada em evidência científica. Enfrentamos falsos conceitos nas redes sociais e na mídia , resistimos a uma enxurrada de fake News com falsas promessas e falsos tratamentos, defendemos a ciência como baluarte da ética e da segurança do paciente. Estamos vencendo! O SUS saiu fortalecido por mostrar poder de reação que o consagrou como o maior programa de reparação social do mundo. Vamos celebrar o SUS e refletir o que teria acontecido com a maioria da população deste país se o SUS não existisse nesta epidemia”.

Medo

O pânico se instalou durante a pandemia. Nunca se viu tantas pessoas adoecerem mentalmente, surtarem literalmente. Um estudo conduzido pelo Instituto Bem do Estar e pela NOZ Pesquisa e Inteligência mapeou a saúde mental durante a pandemia. Realizado com 1.515 brasileiros de todas as regiões, idades e classes sociais, o levantamento avaliou questões como hábitos e rotinas, sentimentos e reações físicas, impacto na alimentação e na libido de casados e solteiros, entre 7 e 31 de maio de 2020. O medo foi o sentimento predominante durante o período analisado para 71% dos entrevistados, seguido do aumento da preocupação e insegurança.

Outubro marcado por campanha de prevenção ao câncer de mama | Foto: Divulgação

Tricolor de rosa

O Bahia vai encarar o Atlético-MG nesta segunda-feira (19), no estádio de Pituaçu, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo marca também o engajamento do tricolor baiano na campanha Outubro Rosa. A partir de uma ação realizada pelo Grupo CAM em parceria com o clube, os atletas do Esquadrão de Aço vão entrar em campo usando uma camisa rosa.

O Grupo CAM, que é patrocinador do time feminino do Bahia, e vem realizando ao longo do mês uma série ações para marcar o Outubro Rosa, levando orientação e conhecimento para suas pacientes e mulheres que queiram esclarecer suas dúvidas. Estão sendo realizadas ações de conscientização, atividades culturais, oficinas, entre outras iniciativas. Uma delas é a realização de vídeos e entrevistas com médicos especialistas.

Oncologista de plantão

A emergência 24 horas do Hospital Santa Izabel agora conta com pronto-atendimento oncológico. A gestão do cuidado é feita de forma especializada, garantindo maior agilidade nos encaminhamentos dos pacientes oncológicos e dos que necessitam confirmar o diagnóstico, considerando aspectos técnicos e humanos. Além disso, um oncologista estará sempre de plantão. Tudo isso num ambiente novo e confortável que segue rigorosos protocolos internacionais de segurança e qualidade.

Saúde feminina em pauta

Controle urinário e fecal, no suporte dos órgãos pélvicos, no parto e pós-parto e no prazer sexual, esses são os atributos do períneo, uma região de músculos, fáscias e ligamentos que ficam entre o clitóris e o ânus. Mas, apesar da sua importância, ainda é pequena a quantidade de mulheres que malham essa musculatura imprescindível à saúde íntima feminina. O e-book gratuito ensina como fortalecer o períneo e prevenir incontinências urinárias e fecais e também a queda da bexiga, útero ou reto.

"Quando a mulher exercita os músculos perineais, ela previne as incontinências urinárias e fecais e também os prolapsos, popularmente conhecidos como queda da bexiga, útero ou reto", explica a fisioterapeuta Carolina Barreto, que atua nas áreas de fisioterapia pélvica, uroginecológica e coloproctológica. "Vale salientar que o alongamento desses músculos viabiliza um parto mais rápido, o que previne a laceração e a necessidade de episiotomia", acrescenta. O fortalecimento do períneo também evita a perda de urina durante a gravidez, um problema que atinge em média 40% das gestantes.

Riscos das queimadas

Com a proximidade da estação mais quente do ano, o verão, é preciso realizar investimentos para sanar a proliferação de incêndios e queimadas que assolam o país. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), desde o início do ano, já foram registrados 175.671 focos de calor em todos os biomas brasileiros, o maior índice desde 2010, quando foram registrados 257.100 no mesmo período.

O combate ao fogo envolve uma logística, com forte atuação do Corpo de Bombeiros. Se não for combatido de maneira efetiva, as consequências são piores ainda, com a emissão de gases poluentes, aumento de doenças respiratórias e assim por diante.

Fundação Oswaldo Cruz

A área de pesquisa no Brasil e em todo o mundo vem reiterando sua importância nesses tempos de pandemia. As instituições que estão em busca de vacinas e outras formas de combate À Covid-19 se tornaram a principal esperança da população . E, falando em combate à Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foi selecionada para receber financiamento da Google.org, a partir do fundo da instituição voltado ao apoio a ideias inovadoras para o enfrentamento à doença, com uso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. O projeto é do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz).

Destaques

1. Uma das referências na Bahia quando o assunto é harmonização facial, Dr. Diego Fernandes, abrirá - em breve - agenda de atendimento em São Paulo, em clínica localizada no charmoso bairro do Jardins. Além de Salvador, Fernandes atende em Feira de Santana, Jacobina e Recife.

2. A fisioterapeuta e empresária, Lidiane Angelim, está com a agenda lotada por conta do método Re-programe Intestino, que caiu no gosto dos baianos e tem apresentado resultados bastante positivos quando o assunto é o nosso segundo cérebro.

3. Maria Gorete Ribeiro, massoterapeuta, montou uma estrutura em casa para atender seus clientes. E nesta “vibe” de primar pela qualidade de vida, ela ressalta, “você poder construir dentro do mesmo contexto, satisfação e sincronismo entre trabalho, lazer, saúde e espiritualidade”. Dentre muitos serviços, a profissional possui um método de massagem dreno relaxante que alia exercícios de respiração, visualizações criativas e aromaterapia.

Socorro

1. Depois de muitas trocas no Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro, nos deparamos com um general ministro, Eduardo Pazuello, que disse não entender nada de SUS. A frase não soou bem. No mínimo, se ele não entende, que procure logo entender, porque a população precisa de muitas melhorias ainda na sua pasta e o SUS, sem dúvida, deve ser uma prioridade.

2. O Serviço de Onco-Hemtatologia do Hospital das Clínicas, em Salvador, precisa e muito ser melhorado. Nestes tempos de pandemia, sem aglomeração, vários pacientes oncológicos, que precisam receber medicamentos, inclusive de outros municípios, chegam na unidade bem cedo e só são atendidos no turno vespertino. Será que não teria uma forma de um atendimento à domicílio ou com serviço delivery da medicação? É preciso também um tratamento mais humanizado do setor da farmácia, responsável pela distribuição dos medicamentos.

