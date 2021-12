Purgatório

Faz um esforço descomunal a CBF para apagar o incêndio causado pela vergonhosa derrota do Brasil diante da Alemanha, o qual pode se transformar em uma hecatombe capaz de aniquilá-la. Para tanto, o primeiro passo é reabilitar a Seleção Brasileira na decisão pelo terceiro lugar contra a Holanda. A missão, que muitos consideram difícil, por conta das deficiências táticas do time, mesmo diante de um adversário desmotivado, encontra-se nas mãos de Felipão e da terapeuta que dá assistência aos 'meninos' da Granja Comary. O segundo passo é o pedido de demissão da comissão técnica.



Obrigados foram



Vozes que ecoam na Granja Comary, aliás, disseram que José Maria Marin soltou os cachorros em cima da dupla Felipão/Parreira após o vexatório 7 a 1. Exigiu, por conta da carta branca que os deu e de tudo que usufruíram a isenção da CBF do desastre, em defesa veemente e convincente.



Sim, chefe



Quem observou as palavras de Felipão e de Parreira na entrevista coletiva de quarta-feira percebeu que os dois chamaram para si a responsabilidade da tragédia, isentando a CBF de culpa.



Vergonha ao quadrado



Os discursos de Felipão e Parreira foram ainda mais vergonhosos que os 7 a 1. No mínimo, faltaram com respeito à inteligência alheia, sem falar do cinismo desrespeitoso. Que ao demitirem-se deixem os vestiários do Mané Garrincha pelas portas do fundo.



Unidas pela desconfiança



Podem dar as mãos a Fifa e a CBF. Na Europa, a pressão é grande para derrubar Joseph Blatter, acusado, entre outros, de gestão corrupta. Cá, na terra dos 7 a 1, é inadmissível que a CBF continue sob o comando de José Maria Marin, cartola obsoleto e que apoiou a ditadura militar. Como o mau cheiro da gestão é forte, depois do 'paredão' há quem defenda um banho desinfetante de creolina e uma sessão de descarrego na sede da CBF.



Quarto poder



A respeito de quem tem o poder de interpretar e desdobrar o vergonhoso 7 a 1, no caso a imprensa, vale conferir o artigo assinado ontem por Jânio de Freitas na Folha de S.Paulo.



Duelo de papas



O duelo entre Argentina e Alemanha envolve também dois papas: Jorge Mario Bergoglio, dito Francisco, de nacionalidade argentina, e o renunciatário em vida Joseph Ratzinger, conhecido como Bento XVI, alemão. Pela simpatia e por ser amante do futebol, como demonstra a sua paixão pelo San Lourenzo, papa Bergoglio dá de goleada no 'aposentado' Ratzinger. Argentina campeã?



Crise



Vive uma crise de credibilidade internacional a Argentina por conta das baixas reservas e, por tabela, da dificuldade em quitar as suas dívidas no exterior. Há quem diga que a conquista do mundial vai aliviar para los hermanos dentro e fora do país.



Romeiros



Apesar da crise, os argentinos vieram em massa ao Brasil seguindo Messi. Boa parte, que já se encontra no Rio, local da final, veio por terra. Aonde eles chegam, marcam presença não apenas pela alegria festeira, mas, também, por conta da frota de carros antigos, muitos dos quais transformados em 'dormitórios' ambulantes.



Quanto custa?



Já que a 'quadrilha da Fifa' foi desbaratada, para a final de domingo os argentinos estão comprando ingressos nas mãos dos brasileiros. As negociações podem virar verdadeiros tratados do chamado livre-comércio.

