D epois da overdose de emoções, regada a gols, alegria e sofrimento, a qual vai se intensificar a partir de sexta-feira, com o início das quartas de final, nada melhor do que dois dias de refresco para atinar a respeito da Copa do Mundo no Brasil. Se o êxito da competição nos deixa boquiabertos, a Fifa exulta. Depois de anos de sofrimento, na hora "h" os comandados de Joseph Blatter descobriram que o jeitinho brasileiro é imbatível: queria ou não, foi ele o principal ingrediente para fazer da Copa jogada em um país continental e de realidades diversas a mais emocionante de todas, como apontam os próprios estrangeiros.



Apareceram



O sucesso da Copa tirou da moita os dirigentes da Fifa, até então personas non grata no Brasil. Primeiro foi o presidente Blatter, que começa a aparecer em público. E, agora, foi a vez do "Cardeal Richelieu" da entidade, o secretário-geral Jérôme Valcke, que deu o ar de sua graça, sem perder a expressão irônica e o tique de sujeito aborrecido comum aos franceses.



Companhia das Índias



Certo que Valcke defende o seu lado: continua a bater na tecla de que tudo o que fez foi para manter o "padrão Fifa", principalmente nas supostas ingerências nas nossas questões de Estado. Na verdade, a Fifa é uma espécie de Companhia das Índias dos tempos atuais que utiliza o futebol para faturar e, quem a ela se une, gasta e colhe os frutos, mas é obrigado a engolir o seu traço colonialista.



Pôr do sol



O secretário-geral Valcke argumenta, por exemplo, que Salvador nunca foi tão vista e falada no mundo, pois abrigou cinco jogos da Copa até agora, sem falar do programado Holanda x Costa Rica, pelas quartas. Sim, pouco antes da partida de anteontem, entre Bélgica e EUA, vista por um público inimaginável em todo o planeta, a capital da Bahia foi mostrada do alto do Farol da Barra até a Arena Fonte Nova. Pouco depois, a mesma tomada aérea revelou durante preciosos segundos o pôr do sol na Baía de Todos-os-Santos, ao vivo.



Quanto vale?



Se um profissional de marketing fosse avaliar quanto vale para a Bahia tanta exposição de imagem mundo afora, os números seriam estratosféricos. E o retomo virá. Naturalmente que é preciso se preparar para melhorar o serviço e se fazer internacional, de verdade.



Corrupção



Ganhos à parte, onde há dinheiro em grande volume há corrupção. O escândalo do desbaratar, anteontem, no Rio de Janeiro, de uma quadrilha internacional que operava nas Copas do Brasil, da África do Sul e da Alemanha vendendo ingressos oficiais, com apoio de gente da Fifa, é fichinha diante da corrupção graúda.



Centro-esquerda



Aliás, foi preciso a polícia de um país de "centro-esquerda" que organiza a Copa para desbaratar um conluio de pilantras internacionais que contava com braços na Fifa, na CBF e em federações internacionais. Todos terão que se explicar.



Mandíbula



A chinesa Mo Guo, residente em Portugal e que do próprio bolso pagou as despesas de transporte e acomodação para ser voluntária da Fifa nos jogos da Arena Fonte Nova, quebrou a mandíbula em um acidente em Lençóis, onde encontrava-se para descansar durante dois dias. Neste momento, ela voa para a província de Hebei, na China, onde será operada. A Fifa lavou as mãos.

