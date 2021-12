Febre americana

Em junho de 1964, dois meses após o golpe militar, o então embaixador do Brasil em Washington, Juracy Magalhães, ex-interventor da Bahia e depois governador, saiu com uma frase que rendeu: "O que é bom para os EUA é bom para o Brasil". Passados 50 anos, a julgar pela quantidade de americanos que se encontram em Salvador para acompanhar o confronto de hoje entre a sua seleção e a Bélgica, não seria exagero afirmar que, por conta do futebol, o que é bom para o Brasil também é bom para os EUA. Sim, foram-se os tempos em que o nossos primos ricos lá de cima eram "grossos" na arte de chutar a bola. Mais: eles tornaram-se entusiastas do esporte bretão que de certa forma se fez brasileiro. E, o ânimo das partidas da Copa por lá, assim como o fato de que nos "invadiram" para acompanhar in loco a seleção vermelha, azul e branca, comprovam que os EUA, quem diria, tornaram-se, também, país do futebol.



Exagerados



São impressionantes os números da torcida dos EUA na Copa. Eles são os estrangeiros que mais prestigiaram o evento: através do site da Fifa, mais de 154 mil compraram ingressos. Sim, quase 38 mil pares de olhos ianques obtiveram bilhetes para os seis jogos na Arena Fonte Nova.



USA, USA, USA



Hoje, os cálculos indicam que pelo menos 15 mil americanos devem apoiar a sua seleção na Arena Fonte Nova. Do total, quase 10 mil compraram ingressos nos EUA, o que vai fazer ecoar o tradicional coro de USA, USA, USA. Que as biroscas da arena disponham de muitos sanduíches e Coca-Cola.



Lá, cá e decepção



Fora o que o cinema nos apresenta, há EUA e EUA. Os brasileiros conhecem mais os lados de Nova Iorque e da Flórida, onde deixam bilhões de dólares anualmente. Cá, em Salvador, recebemos uma boa quantidade de americanos anualmente. Muitos são negros e em Salvador aportam para entender a nossa "democracia racial". A maioria sai decepcionada.



Cozinha belga



Na primeira década dos anos 2000, houve um restaurante belga na Ladeira da Barra. Fechou Deus sabe as razões. Na época, um italiano ao se deparar com o inusitado, questionou-se: "Mas que cazzo de cozinha tem a Bélgica?".



Waffles e batatas fritas



Talvez o nosso italiano irônico tenha razão. Mas não se pode deixar de reconhecer a qualidade do chocolate belga, dos seus waffles e das batatas fritas, que eles inventaram, aliás, sem falar da cerveja.



Convenceu



A França chegou desacreditada e já se encontra nas quartas, depois de bater ontem a Nigéria de forma convincente. O próximo adversário será a Alemanha. O clássico se faz equilibrado, ainda que os batavos possuam algo a mais.



Chegando lá



Confirmando que a camisa pesa na hora "h", a Alemanha teve dificuldade, mas, na prorrogação, bateu ontem a Argélia e se encaminha altiva rumo ao título. A França, adversário das quartas, será outro teste duro para os comandados de Joachim Low.



Schweinsteiger



Por falar em Alemanha, os observadores de plantão juram haver visto Schweinsteiger em uma balada nas imediações de Santa Cruz de Cabrália, enquanto os seus companheiros dormiam o sono dos justos. O técnico Low não teria gostado e o deixou de fora da estreia contra Portugal, como também lhe tirou o privilégio da titularidade absoluta, como notam alguns.

adblock ativo