Dankeschön

Há uma imensa curiosidade em relação ao comportamento da torcida brasileira no jogo de hoje entre Alemanha e Portugal, na Arena Fonte Nova, clássico que abre o grupo H da Copa do Mundo. Alguns acreditam que, por conta dos laços que unem os dois países, os de cá vão torcer por Cristiano Ronaldo e os seus 10 camaradas lusitanos.



Se assim acontecer, pelo menos nas arquibancadas, o duelo pode ficar equilibrado, pois a Alemanha vai contar com o fervoroso apoio de milhares de torcedores que invadiram Salvador e nos fizeram familiarizar com a língua de Goethe.



Caravelas



Pereirinha, Vieirinha e Manoelzinho. Os portugueses também estão na Cidade da Bahia, pois, pois. Cá, não os víamos assim, tantos juntos, desde que as suas caravelas por estas terras abençoadas aportavam às pencas nos gloriosos séculos passados.



Salvador é Lisboa



Maravilham-se os patrícios quando se deparam com o centro histórico de Salvador. Muitos ficam a pensar que estão em Lisboa. Aliás, a Salvador antiga foi construída nos moldes da capital portuguesa e preserva traços que a "matriz" perdeu depois do terrível terremoto de 1775.



Amor e ódio



Certo que já odiamos os portugueses, por razões que estudamos nos livros de história. Mas, fundamental se faz entender que a maioria dos brasileiros carrega um português, seja no sobrenome ou no sangue.



Mais pão



A cena se deu em um restaurante na Barra. Um patrício pediu "mais pão" e só foi compreendido depois de repetir o seu desejo cinco vezes: "Mais pão, pá!". Filmes portugueses são legendados no Brasil e a fala deles nas nossas TVs, também. Necessário se faz.



Pereirinha orgulhoso



Certo que as novelas brasileiras fazem parte do dia a dia dos patrícios. No entanto, uma vez cá pela primeira vez, Pereirinha sentiu-se orgulhoso da obra: "O Brasil é o Portugal tropical". Será?



E os batavos, hein?



Apesar do mesmo gosto pela cerveja e em maior número que os holandeses, a invasão alemã parece mais discreta nas ruas de Salvador. Talvez a camisa branca não seja tão chamativa como a malha laranja dos descendentes de Van Gogh ou, quem sabe, se façam tímidos.



Panzer



Mas eles estão aí, o maior contingente de estrangeiros que de uma só vez aportou na Cidade da Bahia, desde sempre. E Deus sabe o que pode acontecer hoje caso o "panzer" alemão passe por cima da esquadra de Cristiano Ronaldo. Haja cerveja e banheiros químicos.



Icba



Que a premier Angela Merkel saiba: já foi melhor a relação do Goethe-Institut, o Icba, com Salvador. Há quem se sinta saudade dos anos 70 e 80, quando a instituição era menos burocrática e se dava a ofertar e abarcar programações mais instigantes, além de desenvolver uma interlocução melhor.



Comunicar



A maioria dos bares e restaurantes de Salvador, que estão enchendo as burras com a Copa, não dispõe de funcionários que dominem o inglês. Os garçons se safam com espanhóis e portugueses. Com os holandeses e alemães a linguagem é outra: gestos, balbucios incompreensíveis e, quem sabe, telepatia.



Elite branca



A elite branca da Bahia não terá a oportunidade de vaiar a presidente Dilma Roussef, que desistiu de assistir o clássico de hoje na Fonte Nova ao lado da premier da Alemanha Angela Merkel. Em proporção difícil de imaginar, governo e oposição agradecem.

