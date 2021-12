A retumbante conquista da Copa das Confederações e os bons amistosos realizados após a competição, aliado ao fato de jogar em casa, fizeram do Brasil o grande favorito a faturar a Copa do Mundo. No entanto, na segunda partida, contra o México, ontem, uma sombra agigantou-se e deu indicações de que o escrete canarinho terá de percorrer os caminhos do inferno para chegar ao paraíso. E a marcação dos adversários, que não o deixam jogar, se faz o grande adversário da Seleção, como fez saber Pereirinha, o português triste que torceu pelos "primos" na Fan Fest do Farol da Barra.



Fan Fest bombou



Ontem, aliás, os organizadores foram surpreendidos e o público foi muito maior que o esperado. Resultado: pouco antes do início do jogo, uma gigantesca fila composta por brasileiros e estrangeiros se formava entre a Marques de Leão e a Avenida Oceânica. Muitos desistiram de assistir a partida no telão gigante e acotovelaram-se em bares e restaurantes.



Alemães e portugueses



Felizes com a vitória em cima de Portugal, os alemães foram inúmeros ontem na Fan Fest, no Farol da Barra, onde assistiram impassíveis o empate do Brasil com o México. Por sua vez, poucos patrícios tiveram coragem de vestir a malha vermelha que os orgulha. Mas vibraram com as "chances" do Brasil.



Faltou cerveja



Voraz, o grande público que se acotovelou no Largo do Farol da Barra, em frente ao telão da Fan Fest, acabou rapidamente com os estoques de cerveja. Teve gente que vendeu gelo.



Expressão desconfiada



A patuleia estava mal acostumada e o empate os deixou com a expressão desconfiada. Alguns, inclusive, já pedem as saídas de Fred, Daniel Alves e Paulinho. Acham que o Brasil tornou-se um time previsível e que vive, apenas, dos lampejos de Neymar. Não deixam de ter razão.



Holocausto



Apenas ratos, baratas e cambistas sobreviveriam a um holocausto nuclear.



Hábeis



São uns danados esses cambistas. A maior virtude deles é a arte de jogar com a ansiedade quase desesperadora do "cliente". Em Copa do Mundo, então, com todo o frenesi na boca das arenas, tornam-se odiáveis. Mas paga quem quer.



Anais



Merece estudo aprofundado os diálogos entre os tais e os ansiosos torcedores estrangeiros que se deram a Holanda x Espanha e Alemanha x Portugal. As "pelejas" muitas vezes se dão às vistas das ditas autoridades. O famoso Campo da Pólvora foi testemunha de negociações que entrariam nos anais das práticas de livre comércio.



Redes sociais



Não é a polícia, mas, sim, as redes sociais os grandes inimigos dos cambistas mais tradicionais, aqueles que ficam nas imediações do evento a gritar "compro" e "vendo". Em tempos de Copa, quem está sem o "ticket" de entrada os procura primeiro no mundo virtual.



Lucro



Seja como for, através da rede ou na boca da arena os lucros são exorbitantes. Fatura-se de 200% a 1.000% em cima do valor original, a depender de quem vende e da natureza do desespero dos que querem ver in loco.



Pecado de juventude



Não é que o oráculo Cabeção quase acertou? Talvez o equívoco da nossa adorável tartaruga em relação ao jogo de ontem, quando previu vitória do México, tenha se dado pelo fato de que é adolescente e peca por juventude. Que se torne um adulto sábio.

