A Copa do inusitado

Pereirinha e Cristiano Ronaldo choram a eliminação de Portugal. Para completar, o término da fase de classificação de grupos fica marcado pelo inusitado, ainda que a afirmação do valor individual diante do coletivo é algo a ressaltar. A Copa no Brasil tem das suas: jogador "vampiro", milhões de dólares enviados em malotes para pagar atletas descontentes, chuva de gols e acirrada disputa pela artilharia, medalhões eliminados, invasão gringa, erros e acertos organizacionais. A página começa a ser virada no sábado, quando o Brasil vai a campo contra o Chile. A pressão vai subir. Daqui para frente não há espaço para equívocos, e os homens se distinguirão dos meninos.

Oralidade



Pobre Suárez, punido por conta do fato de que é incapaz de controlar os seus impulsos. À luz da psicanálise, talvez a sua atitude possa ser descrita como a preservação de um traço infantil no qual a oralidade se faz linguagem e ao mesmo tempo mecanismo de defesa. A Fifa deveria ter consultado um pós-lacaniano.



Velho demais



De qualquer forma, para o Uruguai, time envelhecido e dependente de Suárez, suspenso uma eternidade, talvez a garra e a disciplina tática não sejam suficientes para levá-lo adiante. Vale lembrar que o adversário da Celeste é a temível Colômbia.



Ideia fixa



Por falar em vizinhos, apesar da deficiência defensiva e da perda de Aguero, todo mundo acha que a Argentina de Messi está com cara de finalista. Parece até ideia fixa. Vamos aguardar.



Sul, central e norte



Ainda no terreno do nosso "quintal", certo que o bom futebol apresentado não pode ser descartado. No entanto, o apoio de suas respectivas torcidas em "casa" justifica a enxurrada de times sul, centro e norte-americanos nas oitavas da Copa.



Serviço secreto



Em Salvador, o serviço secreto iraniano teve o que fazer para monitorar tantos compatriotas "aculturados" e supostamente indesejáveis aos olhos do regime, principalmente os residentes no estrangeiro.



Camaleônica



De crítica imperiosa a priori, a demasiada entusiasta da Copa. A imprensa nacional se fez camaleônica e, naturalmente perdeu-se na leitura do evento. Sorte que o "público consumidor" foi tomado pela emoção e não é capaz de compreender em toda a sua extensão os deslizes dos veículos.



Black blocs



Talvez os gloriosos e ao mesmo tempo famigerados black blocs possam reaparecer em caso de eliminação do Brasil. Caso não, darão o ar de sua graça aqui e acolá, reunindo 20, 30 almas sebosas. São dignos de pena vê-los assim.



Tomada de consciência



Já é possível se situar e compreender melhor o que significa uma Copa do Mundo em nossas entranhas. Uma constatação: a emoção dos gols e a festa de centenas de milhares de estrangeiros, que parecem felizes e adaptados, nos tiram certa culpa e também nos fazem pensar que não somos tão incapazes assim.



Cordialidade e Camões



Sim, são muitos os problemas. O estado dos gramados das arenas é um deles, assim com a deficiência nos serviços de comunicação, de norte a sul. E, apesar da nossa propagada cordialidade, discutível, fato é que por falarmos apenas a língua de Camões, perdemos muito como anfitriões.



Covarde engravatado



No Brasil, se faz um covarde engravatado o todo poderoso presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter.

