A Copa começa sábado

A vitória de ontem contra a irregular seleção de Camarões, a qual valeu o primeiro lugar no grupo A, não foi suficiente para deixar a torcida aliviada em relação às chances do Brasil na Copa do Mundo. A desconfiança se deve ao fato de que contra Croácia e México, o time de Felipão jogou mal e sentiu dificuldade para escapar da forte marcação dos adversários. Ontem, ao contrário das duas primeiras partidas, os africanos de certa forma deixaram a Seleção Brasileira livre para trocar passes e, mesmo assim, o jogo não apareceu, pelo menos no primeiro tempo. Por fim, independentemente do placar de 4 a 1, duas constatações óbvias: o Brasil é dependente de Neymar, que mais uma vez estava inspirado e marcou dois, assim como a equipe melhorou com as saídas de Paulinho e Hulk. Moral da história: para os nossos a Copa começa no sábado e, contra o perigoso Chile, é preciso melhorar. E muito.



Terapeuta pode ajudar



O terapeuta da Seleção Brasileira precisa trabalhar. Primeiro para diminuir a ansiedade do grupo, algo que vem atrapalhando o time, como se viu mais uma vez ontem. Depois, fundamental se faz desconstruir a ideia fixa de Felipão em manter um time que não funciona apenas em nome de uma felicidade passada, no caso a Copa das Confederações. Sintoma igual é típico de uma personalidade conservadora e que não gosta de ser contrariada.



Entendidos



De cada 100 entendidos na arte do futebol, 99 exultaram com o fato de o Chile ser o adversário do Brasil nas oitavas. O próprio Felipão deve ter gostado. A Holanda é o time mais perigoso da Copa. Que venhamos a enfrentá-los lá na frente.



Torcida morna



Talvez por conta dos festejos juninos no interior e da ausência de grandes contingentes de torcedores europeus, já viveu dias melhores a Fan Fest na Barra. Contra o Chile o cenário pode mudar.



Vazio



Parece que foi há muito, pois o tempo na Copa do Mundo escorre rapidamente. Mas a verdade é que tantos na Cidade da Bahia já sentem falta dos glutões e beberrões europeus, representados por holandeses, alemães, portugueses, espanhóis, franceses e suíços. E o sentimento não é somente pelo incremento nas atividades econômicas: a alegria proporcionada pelos tais foi inesquecível. Depois da competição, então, anuncia-se um grande vazio.



Chegaram



Já se percebe em Salvador a presença da torcida iraniana, que veio apoiar a sua seleção na partida de quarta-feira contra a Bósnia. Pelos números da Fifa, quase mil compraram ingressos. No entanto, a realidade pode ser outra, como se viu no jogo contra a Argentina no Mineirão.



Tapetes e licor



A imaginação vai às alturas quando o assunto é o Irã, a antiga Pérsia: houve quem enxergasse tapetes voadores nos céus da Bahia nos últimos dias. Vale lembrar que é época de São João e os produtores artesanais de licor muitas vezes exageram no teor de álcool, superando, inclusive, os imbatíveis absintos.



Terapia ou panela



A solução é para preservar o oráculo Cabeção, vítima de sua própria juventude: no ritual de adivinhação do resultado de Brasil x Chile, na hora de arrumá-las no tanque, por favor, ponham sardinhas com validade vencida na coluna do meio e na dois. Se não funcionar, terapia ou panela.

adblock ativo