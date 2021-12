Qual a utilidade dos exercícios de preparação para provas?

Os exercícios fazem parte da preparação, ao menos na intenção, de muitas pessoas que estudam para concursos. Bem verdade que uma parte desse público fica só no planejamento e, na prática, acaba considerando o tempo dedicado aos exercícios como perda de tempo, e opta por apenas “estudar”, embaraçando-se em cronogramas mal elaborados, dentro da lógica de que “tenho que cumprir o programa”. Os imprevistos, a falta de disciplina e a falta de experiência para fazer os ajustes necessários nos estudos e nos objetivos acabam agravando a situação. Muitas vezes, isso tudo leva o concurseiro à desistência, que é a pior decisão.

As aspas na palavra “estudar” servem para indicar, como será adiante explicado, o mau uso do termo, já que fazer exercícios também é estudar, e fazer isto sem os exercícios é fazer a coisa pela metade. As aspas também servem para chamar a atenção, como já abordado em outra oportunidade, para o fato de que, em geral, as pessoas não estudam, mas apenas fazem leituras e releituras de textos, ou acompanham aulas em vídeo, e consideram que isso tudo é estudar. Sabemos que não. Estudar, na verdade, é aquela atividade que se faz, solitariamente ou em grupo (não com um professor ministrando aulas), normalmente em seguida às aulas assistidas, nada impedindo, e sendo até recomendável, que também se estude antes das aulas.

A aula é o momento em que recebemos as informações de forma esquematizada ou simplificada, através de quem conhece a fundo e amplamente o assunto ministrado (e, no caso dos concursos, também a forma como a matéria é cobrada nas provas), de modo que nos seja permitido um posterior aprofundamento, ou uma complementação dos temas. Na aula, assim como na hora em que estudamos, dúvidas podem e devem surgir, e o momento ideal para saná-las, caso não se consiga isso apenas com a ajuda do material de estudo ou dos colegas, é a aula seguinte, ou a hora da monitoria, quando a temos.

Os exercícios têm ,na verdade, diversas utilidades na preparação. Vou citar três, lembrando que a importância de cada uma vai variar de pessoa para pessoa, dependendo de condições específicas, dificuldades encontradas e contexto.

A primeira utilidade dos exercícios está na possibilidade de identificar dificuldades diferenciadas quanto ao aprendizado ou quanto ao conhecimento acumulado pelos estudantes, assim como de tomar outras decisões relevantes. Isso lhes permitirá, por exemplo, ajustar de forma lógica e mais proveitosa o tempo dedicado a cada disciplina. Normalmente, sabendo o quanto e o que acertam, as pessoas optam por dedicar mais tempo àquilo que sabem menos. Trata-se de um grave erro, na medida em que se desconsidera a quantidade de questões por tema, o peso delas (quando existe diferença), a dimensão do material a ser estudado, a facilidade do indivíduo no aprendizado em relação a cada assunto, entre outros aspectos relevantes para o aumento da pontuação final.

Na sequência, iremos tratar das demais utilidades dos exercícios, explicar como eles devem ser usados e, também, trazer exemplos de condutas equivocadas que prejudicam o rendimento dos estudantes.

