O concurso do MPU está se desenhando

Algumas das principais páginas de concursos do Brasil, especialmente as vinculadas a cursos preparatórios, têm intensificado as notícias sobre o novo edital do Ministério Público da União (MPU). Estima-se que até a semana que vem a publicação ocorra.

Quem acompanha minha coluna na versão impressa do Jornal A TARDE sabe que sempre recomendo cuidado com essas notícias, que muitas vezes criam expectativas que levam meses para serem atendidas, e acabam impedindo o concurseiro de se preparar para os concursos que efetivamente vão ocorrer.

Desta vez, no entanto, a julgar pelo que consta de recente consulta dirigida ao Tribunal de Contas da União (TCU), parece que de fato o edital será publicado ainda neste ano. Enquanto o edital não sai, é sempre bom lembrar, estude a parte básica do programa, de maneira que você possa aproveitar o que foi aprendido para participar de outros concursos que também lhe interessam, e que podem sair antes.

