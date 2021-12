A escolha da localidade no concurso do MPU

Com a publicação do edital do concurso do MPU, tem muita gente na dúvida sobre qual a cidade que será menos concorrida, ou seja, qual aquela em que a nota de corte será menor.

Antes de buscar essa facilidade, é necessário fazer algumas reflexões:

1) Eu irei me acostumar ao clima e à cultura de uma cidade tão distante e tão diferente da minha?

2) Ficarei feliz em uma cidade onde não conheço ninguém, e onde terei que construir novos amigos, o que leva um certo tempo?

3) Vale a pena ganhar melhor e ter que durante alguns anos gastar com a manutenção de uma casa nova e com passagens, sempre que a saudade apertar?

4) Meu (minha) cônjuge pode ir morar naquele local?

Talvez seja o caso se avaliar a si mesmo antes de avaliar as cidades para fazer a escolha.

