Um sonho de lugar

Já digo aos amigos há tempos que as capitais de países não me atraem mais quando viajo a passeio. Nada se compara aos encantos das regiões do interior e suas sedutoras pequenas cidades, muitas delas berços da história da nação. É ali, seja no campo, nas ribeirinhas ou à beira-mar que se conhece de verdade um povo, sua cultura, seus costumes e, claro, sua culinária.

A Puglia, região tão pouco visitada pelos brasileiros na Itália, forma o calcanhar e o salto da "bota". Quem não se lembra de Domenico Modugno cantando seu maior sucesso, Nel blu Dipinto di Blu ( ou simplesmente Volare)? Era pugliese, o cantor, de Polignano a Mare.

A Puglia foi dominada pelos gregos na antiguidade e seu porto de Brindisi é a principal ligação com o país vizinho. Meio Itália, meio Grécia, essa é a Puglia de Gallipoli com suas praias douradas, dos "Trulli" (casas brancas de base redonda de pedra, com telhado em cone e sem janelas) de Alberobello, das grutas da Castellana, da cidade velha da capital, Bari, do centro histórico de cinco séculos de Lecce, dos mares Adriatico e Jônico e dos campos férteis. A Puglia, celeiro da Itália.

A Puglia dos mestres padeiros, do pane de Altamura, com registros de existência desde 37 A.C. Das ricotas giuncata e scamorza, de Bari e Foggia, da burrata. Da salsiccia leccese, de comer de joelhos (carnes de vitelo e de porco, pancetta, sal, pimenta do reino, vinho branco, raspas de limão, canela e cravo).

Nada igual! A Puglia das massas de cortes próprios, como o orichiette e o muscari, do mexilhão, das ostras, do peixe espada, dos polvos, dos dourados campos de trigo e das verdejantes plantações de azeitonas nobres e azeites divinos, das alcachofras, dos variados tomates. Dos seus vinhos potentes, das castas sangiovese, mentepulciano, nero de troia e dos licores amargos.

A Puglia, que me diz por carta (sim, ele ainda as usa) Dom Tommaso Di Maderno desde Foggia, onde passará o outono/inverno, ser chamada agora pelas agências de viagem de "Califórnia italiana" (cruzes!!).

É de lá Dom Tommaso me pede que dê a receita clássica rural da Puglia de Polpettone Al Forno. Não sou de dar receita aqui. Mas esta merece. E é da chef Sílvia Percussi, da Vinheria Percussi, de São Paulo, e está na Coleção Folha Cozinhas da Itália (2011 Gold Editora). Para quatro pessoas.

Ingredientes: 250 g de carne bovina e 250 g de carne suína moídas, miolo de 1 pão francês que fique 1 min no leite, 2 ovos, 4 colheres de queijo pecorino ralado grosso, 1 dente de alho socado, 100 g de presunto cozido picado em cubos, 100 g de mussarela também em cubos. Manteiga, sal, pimenta-do-reino , ½ litro de passata italiana (molho de tomare) e alecrim.

Preparação: esprema e coloque o miolo de pão em uma tigela funda e larga. Lance as carnes, o pecorino, a salsinha, os ovos, alho, sal e pimenta a gosto. Incorpore os ingredientes com as mãos. Em uma forma retangular refratária e untada com manteiga, polvilhe farinha de rosca e coloque metade do que está na tigela. Espalhe por cima o presunto e a mussarela e cubra com o restante das carnes.

Corte pedacinhos de manteiga e espalhe por cima e leve ao forno a 200 graus entre 20 e 30 minutos (até formar uma crosta dourada). Retire do forno e 15 minutos depois desinforme. Leve à mesa cobrindo com o molho de tomate e ramos de alecrim. Acompanhe com salada verde e tomatinhos cereja. Se tiver uma garrafa de Primitivo de Manduria, um DOC de Castel del Monte, será a harmonização perfeita. Na falta, outro tinto forte, como um Barolo.

Boa e farta mesa, sempre!

