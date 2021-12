Queijos da terrinha

Com quantos queijos se faz um Portugal? E se eu for além e perguntar com quantos e quais queijos se faz um Portugal? Te peguei, não é mesmo?

"Por que o cara não pergunta dos queijos franceses, ou dos nossos; mas portugueses?" É você aí resmungando, com direito a ponto-e-vírgula. Que nada, tudo bem, muito ou quase nada se sabe dos queijos portugueses no Brasil, salvo o sempiterno Serra da Estrela.

Pois em verdade vos digo, amigos: os queijos regionais portugueses são motivo de orgulho nacional e alguns, como o de Azeitão, têm quase dois séculos de fabrico artesanal. Apreciamos e lemos muito sobre camembert, roquefort e brie franceses, mas pouco há disponível sobre os cabreiro, rabaçal e saloio da terrinha de nossos avós (considerando-nos, a maior parte, descendentes de portugueses). Provavelmente porque, artesanais, crus a maioria, têm barreiras sanitárias de entrada em outros países, como o Brasil. Claro que Portugal produz queijos industriais de toda espécie, mas estamos tratando aqui dos regionais, dos queijos de identidade nacional.

Nestas contidas linhas, vai o resgate de seis dos principais deles, no continente e dois do além-mar, esperando que em sua própria visita a Portugal você os aprecie em suas próprias regiões, preferencialmente.

1) Queijo da Serra da Estrela: é tido em Portugal como uma das Sete Maravilhas da Gastronomia e a terra de minha saudosa avó Amélia, Celorico da Beira, é a capital de sua produção, que se estende pelos vizinhos Seia, Gouveia, Fornos de Algodres e outros concelhos da serra.

Como produto D.O.P, tem que ser feito exclusivamente com leite de cabra das raças Serra da Estrela e Churra Mondegueira, que é coalhado com a flor do cardo, que deve também ser o pasto das ovelhas. A produção vai de novembro, com o desmame das crias, até maio e entre dezembro e janeiro é quando ele está mais cremoso, sendo apelidado de queijo de entorna. Pesa entre 1 e 2 kg e deve ser aberto por cima, cortando a casta na horizontal e guardado, durante o consumo, envolto em um pano molhado.

2) Queijo Saloio: também de leite de ovelha, são pequenos e podem ser consumidos frescos durante o inverno. Sua produção se dá nas cercanias de Lisboa, em Sintra e Mafra. Em Sintra se faz com eles as famosas queijadinhas.

3) Queijo de Serpa: do Alentejo, produzidos em Mértola, Moura, Beja e Castro Verde. Feitos também artesanalmente, de leite de ovelha, podem ter de 100 gramas a dois quilos e meio. Pelo tamanho, podem se chamar queijinhos, cuncas ou merendeiras. O Serpa é curado com pasta de azeite e colorau, o que lhes dá com o tempo dor acastanhada. Podem ser consumidos até dois anos após o fabrico. Ainda do Alentejo há o queijo de Évora, que não considero à altura de uma descrição individual, embora marcante pela potência.

4) Rabaçal: um queijo feito com mistura de leites de cabra e de ovelha, que pode ser consumido fresco ou curado. Suas queijarias ficam no centro de Portugal, no entorno da Serra do Sicó, em Alvaiázere, Condeixa, Penela, Ansião, Soure e Pombal. São necessários três litros de leite para produzir o queijo padrão de meio quilo. É um queijo duro, com pequenos "olhinhos" na massa.

5) Cabreiro: queijo fresco, de leite puro de cabra, produzido em peçasde 2 a 3 quilos, ligeiramente salgado. Se ficar "de guarda", com o tempo cria capa enrugada, tom cinzento claro e paladar próximo do Roquefort. Seu berço é a região de Castelo Branco.

6) Queijo de Azeitão: encerro esta pequena lista dos queijos do continente com uma preciosidade, produzido na vila do Azeitão, na Beira Baixa, desde 1830. Ele não passa de 300 gramas de deliciosa pasta de leite de ovelha, cremosa, amanteigada, que os portugueses preferem comer de colher quando está no auge da cremosidade, no inverno.

7) Queijo da ilha: o primeiro dos queijos do além-mar desta relação é fabricado com leite de vaca nos Açores, na ilha de São Jorge. Tem casca e massa amareladas e semi-duras. Presta-se a dois usos. Quando fresco, à mesa, quando curado, como condimento, a exemplo do parmesão italiano. São avantajados. O menor dos queijos da ilha pesa em torno de 10 quilos.

8) Queijo do Pico: também dos Açores, mas da ilha do Pico, esse queijo de leite de vaca é algumas vezes produto também de mistura com leite de cabra. Seu cheiro é fortíssimo, mas seu paladar refinado, lembrando o brie frances.

Pois aí está, amigos, uma variada tábua de queijos portugueses. São pouco vendidos no Brasil e quando por aqui encontrados, estão em versões pasteurizadas, distantes da textura e sabor dos originais crus regionais. Essa é a questão. Se você quiser degustar um deles no original, comece comprando passagem para Lisboa. Garanto que vai valer cada euro. Boa e farta mesa, sempre!

