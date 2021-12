Qualificar a diversidade

O guia Comer & Beber Salvador 2015/2016, da revista Veja, que está nas bancas, reafirma algo irrefutável: o cenário gastronômico da capital continua a crescer e se diversificar.

Não sou frequentador de bares e botecos como gostaria. Não curto muito doces e não tenho hábito por pizza, portanto não posso avaliar, a não ser pelo volume de novas casas (mesmo considerando-se que as que fecham correspondem a no mínimo a metade das que abrem), a diversidade atual nesses setores.

Minha praia são os restaurantes e nesse quesito fui jurado do Comer & Beber, com outros 10 avaliadores. Foram oito casas e um chef do ano eleitos os melhores e quatro receberam meu voto: Pobre Juan (melhor carne), Paraíso Tropical (melhor cozinha baiana), Mistura (melhor peixes e frutos do mar) e A Casa Vidal (restaurante-revelação).

Mas o que realmente impressiona no guia é o número e a variedade de restaurantes atualmente em Salvador, em praticamente todos os gêneros de culinária. São quase 200 casas citadas. Posso afirmar que pelo menos 20 outros restaurantes poderiam estar no lugar de algum dos eleitos como os melhores de Salvador. Um detalhe aqui, outro ali, põem um dentro, outro fora.

Cheguei à Bahia em 1997. O olhar de quem é de fora (em termos, pois fui honrado com o título de Cidadão Soteropolitano e sou Comendador da Ordem do Mérito da Bahia, o que me faz meio carioca, meio baiano) pode enxergar muito bem, em perspectiva, nesses 18 anos, a transformação que se deu no cenário de restaurantes da cidade.

Um dos motores dessa transformação, claro, foram os novos shopping centers, com suas praças gourmets e o acesso das classes C e D ao consumo. Mas vai muito além disso, pois a maioria dos bons restaurantes está fora dos shoppings. Leve-se em conta também a vinda de experientes restauranters de outros estados, a instalação de filiais de redes e franquias e o retorno de chefs baianos bem sucedidos lá fora.

Tudo maravilha? Não!

A qualificação profissional continua sendo o grande drama de quem investe no setor e, na outra ponta, consequentemente, no atendimento aos clientes. É unânime no meio: mesmo o esforço inegável do Senac ainda é pouco para um plano estratégico de implantação e desenvolvimento de formação de mão-de-obra e incentivo e certificação de fornecedores, imprescindíveis ao reconhecimento do conjunto da gastronomia na Bahia na pauta do turismo internacional.

E esse plano estratégico não pode ser unilateral. Tem que unir governo, prefeitura, Associação Comercial, Senac , Sebrae, empresários, universidades e Ong com expertise no setor. E começar do início, da cadeia fornecedora de alimentos produzidos na Bahia. A França não seria a capital mundial da gastronomia se seus agricultores e criadores não tivessem todo apoio do Estado e da iniciativa privada.

No Rio, em São Paulo, já não se concebe grande chef e seu restaurante sem programa permanente de apoio a seus fornecedores, principalmente no ramo da cultura orgânica e sustentável.

Qualificar a diversidade deve ser a o refrão de ordem na indústria gastronômica baiana. Não podemos mais ouvir, por exemplo, a surrada frase inconclusa "a comida é ótima, mas o atendimento..." . Essa é a manifestação final do consumidor em um processo com muitas falhas, que sacrificam o empresário e penalizam aqueles que poderiam ter uma carreira de sucesso pela frente.

Há bons exemplos a seguir e processos inovadores a serem implantados, inclusive na adequação da legislação e desentrave da burocracia de certificações de culturas e produtos artesanais.

A gastronomia na Bahia deve ir além da gastronomia baiana, se é que me faço entender.

