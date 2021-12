O Nirvana em Barcelona

Quando você estiver lendo esta coluna, estarei em Barcelona. Uma semana, curtas férias, vida dura. Nem tão dura, ora direis, estando na cidade de Gaudí, meio espanhola, meio francesa, totalmente catalã. E terás razão.



A coluna não é turística, então não espere aqui um roteiro de atrações ou de história, compra-se esse conteúdo em qualquer banca ou se consulta pela internet, não é mesmo?



Aqui se fala de comida, não necessariamente daquela de grife, de cinco meses de espera pela mesa e 500 euros por casal na degustação mais simples. Aqui se fala de comida boa, seja ela de grife, de mercado, de rua, até mesmo de laje. E Barcelona é o paraíso da comida de mercado, os pintxos, que, em catalão, significam os genéricos tapas. Pintxar significa ir pegando os bocados e os levando à boca.



Pode escolher: Mercat de La Concepió, Mercad de L'Abaceria Central, Mercat de La Libertat ou Mercat de La Boqueria. Vá a todos, se puder. Ou vá de primeira ao La Boqueria, de nome oficial Mercat de Sant Josep e fique escravizado por suas bancas, seus bares e restaurantes e, provavelmente, não encontre tempo para nenhum dos outros.



Inaugurado no dia de São José, em 1840 (daí seu nome oficial), como uma grande feria, recebeu 100 anos depois sua cobertura metálica que o dividiu em 5 naves iguais, abrigando 300 bancas da maior variedade de frutas, legumes, hortaliças, peixes, mariscos, carnes, salames, embutidos, doces e flores que você possa ver em um único lugar em todo o mundo.



Percorrer o La Boqueria é dar aos olhos e ao olfato experiência única. Tudo, absolutamente tudo, é de qualidade superior. Nirvana do paladar!



São os mercadores locais que abastecem os bares e restaurantes com seus produtos frescos. Principalmente do mar. Afinal, Barcelona tem um dos mais movimentados portos do Mediterrâneo.



Ah, ia me esquecendo: antes de entrar no mercado, eleve sua visão. Os postes de iluminação da Plaza de La Boqueria são obras de arte neoclássicas de Gaudí, de 1850.

Entre no bar ou restaurante que der na telha; você comerá bem. Mas recomendo, mesmo que à custa de se acotovelar no balcão (onde é mais barato que nas mesas): dedique ao menos um almoço ao Pinotxo, com seu time dedicado de funcionários, Juanito, Maria José, Didac, Jordi , Albert e Jovi, os mais alegres e comunicativos.



E agora, quer perder o fôlego? Vamos lá, enfileirar algumas (algumas apenas, viu?) das delícias com as quais você pode passar horas inesquecíveis no Pinotxo. Propositadamente, algumas em português, outras em castelhano: tripas, tortillas, joelho de porco, garbanzas, berberechos, gazpacho, butifarra (salsichas catalãs) com torradas, camarões, mejillones, salada de lentilhas, navajas, bacalhau, polvo com páprica, pimentos de padrón (uns pican, otros non), caracóis, lagostas e muito, muito mais.



Vinhos? Ora, direi, estrelas não ouvis, mas sim o borbulhar petáleo (essa foi boa, que neologismo da zorra pra "em pétalas) das Cavas, amigo meu. Pois que a Catalunha delas é o terroir. Vilafranca del Penedès, o seu ninho. Como sabemos, Cava é a versão espanhola do champanhe, produzida principalmente com as uvas Parellada, Macabeo e Xarello. Codorniú e Freixenet são as principais marcas de Cava. Castas de grandes cepas produzem vinhos excepcionais na Catalunha, entre elas, para os tintos, a Garnache, Tempranillo, Monastrel e Carireña. Para os brancos, Chardonay, Sauvignon Blanc e Merseguera. Se vale opinião pessoal, minhas vinículas catalãs preferidas são a Miguel Torres e a Raimat.



Bom, que tal pedir a conta?



Ei, la cuenta, ahora? Que nada; Juanito, más una copita!



Boa e farta mesa, sempre!

