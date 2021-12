As bochechas do Marquinhos

As bochechas de porco assadas ou cozidas são tão antigas nos cardápios europeus quanto os mais longevos restaurantes. Coisa de séculos. De quem viveu guerras, privação de alimentos e aprendeu que absolutamente tudo dos animais pode ser aproveitado.

Mesmo com a forte influencia da culinária portuguesa, onde as bochechas são pratos de requinte, elas não frequentam nossos cardápios costumeiramente.

O Restaurante Fialho, em Évora, um dos preferidos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-primeiro-ministro português Mário Soares, serve uma bochecha de porco inesquecível. Ao molho de vinho branco (embora escurecida) com risoto de arroz selvagem.

Bochechas de porco (come-se também, mais raramente, de boi) têm textura e sabor singulares, nada gordurosa, como pode parecer a quem não conhece. Difícil encontrá-la em Salvador, mais difícil ainda vê-la em algum cardápio. Me disseram que havia no Ferraz, na Pituba, mas não confirmei.



Para você comer umas bochechas (cada peça tem em torno de 150 gramas), de boa origem e feita em padrões próximos ao Fialho, procure o Marcos Pedreira e se torne amigo dele, passando, como nós, a chamá-lo de Marquinhos. Não é difícil, o cara é uma das mais amáveis e receptivas pessoas que conheço. E um gourmet e cozinheiro de mão (e boca) cheias.

Viciados

Foi em torno de suas bochechas, trazidas de São Paulo, que nos reunimos, grupo de amigos comuns, no Barbacoa, que nos permitiu o "abuso". Marcos já as trouxe prontas de casa, onde se esmerou no preparo.

Foram servidas em delicioso molho escuro, em pratos de sobremesa (o grupo era grande) com "side" de arroz piamontese e pão canoa ao forno, para raspar o denso molho. Havia ali viciados em bochecha, como eu, mas a maioria nunca as haviam provado. Foi uma tarde como os amigos devem ter. Vinho para uns, cerveja para outros, uisquinho aqui e ali, graças ao generoso Marcos.

Ah, e ainda recebi o mimo de um pequeno isopor com mais bochechas congeladas, que levei como tesouro para casa. Iremos a elas, em breve.



Morenas

Aqui vai a receita das Bochechas à Marcos Pedreira, que ele fez questão de me entregar. Tempere as bochechas com sal, alho e pimenta do reino a gosto. Em uma frigideira, aqueça bem o azeite de oliva e frite as bochechas com um pouco de shoyo até ficarem bem morenas. Reserve.

Na panela de pressão, derrame o azeite da fritura, acrescente uma camada de bastante cebola em rodelas, uma camada de pimentões vermelho, verde e amarelo, 2 colheres de chá de açafrão e outras 2 de páprica. Acomode as bochechas, delicadamente, com as mãos.

Coloque por cima nova camada de cebola. Regue com 2 xícaras de vinho tinto e molho tarê (na falta dele, use geleia de frutas vermelhas escuras). Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos na pressão e verifique se as bochechas estão macias, porém íntegras. Retire as bochechas da panela.

Volte ao fogo apenas o molho na panela de pressão aberta, mexendo, até reduzir a um caldo escuro e grosso. Volte as bochechas para esse molho numa travessa e sirva com baguetes em rodelas, farinha copioba e molho de pimenta lambão.

Você já pode, se quiser, colocar na travessa as bochechas cortadas delicadamente em rodelas (cortes verticais). Salpique por cima salsinha picada miúda. Como no Fialho, você pode acompanhar as bochechas também com um risoto. Ou ainda com um tagliollini na manteiga, como comi em Milão.

Boa e farta mesa, sempre!

