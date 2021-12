Entendemos, como Aurélio, o amor como "uma dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma causa" e a paixão como "sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade"? Então, estamos prontos para falar de Antônio e Dalila, amor e paixão, entrega em corpo e alma.

Ele, chegado ao Rio de Janeiro nos anos 40, emigrado trasmontano. Ela, carioca, cozinheira da casa de um rico português, chegado bem antes ao Brasil, amigo dos pais dele, que ajudara a juntar os fundos para a compra do correspondente a 100 tarefas no distante subúrbio de Santa Cruz, em poucos anos transformadas por Antônio em uma próspera pequena fazenda de variada produção de frutas.

Na primeira colheita já eram um casal - inevitável, testemunharia mais tarde Dalila: "Aquelas espessas sobrancelhas debaixo daqueles carinhosos olhos azuis e as mãos tão grandes que dariam para cozinhar uma sopa em uma delas e colocar o pão na outra".

Mas Dalila não chegou na Lama Preta apenas para ser esposa e gerar filhos (o fez por cinco vezes). Sua energia e seu amor por Antônio a obrigavam a fazer crescer a renda e com o que ela mais conhecia - a culinária, talento de berço esmerado na cozinha requintada do ex-patrão Valentim, na ampla cobertura de Copacabana, onde eram comuns os jantares para convidados ilustres.

E Antônio construiu, ao lado da casa confortável da família, o melhor que poderia dar à Dalila: uma grande cozinha com fogão alemão à lenha de 8 bocas e 2 fornos, cujo calor alimentava uma caldeira que, por sua vez, fornecia água quente para as duas grandes pias em bancadas de pau d'arco que ladeavam duas das paredes. Ao lado, o cômodo/dispensa, com duas geladeiras a querosene, armários e uma grande mesa de preparação e, num terceiro cômodo, o depósito de lenha.

Ali Dalila fez seu reino, com as duas fiéis ajudantes, Nicinha e Glória. Em pouco tempo, já era a mais requisitada banqueteira da região. Casamentos, batizados, nascimentos, bodas serviam os assados e a confeitaria de Dalila. O Talho Alegre, açougue do português Nivaldo era seu fornecedor exclusivo das carnes de boi, cabrito, galinha, pato, peru e porco. Um carro de praça, como se chamavam os táxis, era mantido de prontidão no leva e traz do centro de Santa Cruz para a Lama Preta.

As verduras, temperos e hortaliças eram de produção própria, na horta de dar inveja, ao redor do poço artesiano e dos dois lados do caminho florido que levava do quintal ao poço. Dalila descia para colher pessoalmente e Antônio ficava em sua cadeira de balanço, na varanda, ternos olhos nela, até que subisse de volta. Na tarde de 8 de janeiro de 1958, primeiro caiu o cesto, depois Dalila desabou, sem um grito, fulminada por um enfarte. Tinha 59 anos.

E o amor se transformou em paixão. Antônio velou e sepultou a esposa, voltou à varanda e à sua cadeira de balanço e ali ficava, horas e horas, sem comer, sem água que não fosse a que lhe banhava os olhos fixos onde Dalila entregou sua vida. Só se recolhia ao quarto quando Jorge, o filho mais velho, na boquinha da noite, o vinha recolher.

Exatos 19 dias depois da partida de Dalila, Antônio também se foi. Sem um grito, nada. Jorge o encontrou na cadeira, cabeça pendida ao lado, olhos fechados e, quem sabe, podia ser impressão, um leve sorriso que o filho julgou ser do reencontro da amada. Do amor, pela paixão.

Antônio e Dalila eram meus avós maternos. Eu tinha pouco mais de 7 anos quando se foram. Bem mais tarde os filhos venderam a Lama Preta. A compradora, uma advogada e poetisa, ouviu de mim a história de Antônio e Dalila. E tornou intocável a cozinha e todos os seus pertences.

Durante anos, todo 8 de janeiro, eu tinha autorização para abrir a cozinha e "conversar" com minha avó. Depois passava na varanda e dava um dedo de prosa com vovô. Até que uma grande cooperativa agrícola comprasse a Lama Preta e pusesse a cozinha ao chão.

Ficaram o amor, a paixão e a inspiração. Boa e farta mesa, sempre!

