Gafanhotos com chocolate têm gosto de Bis

Inicio essa coluna afastando vocês, caros leitores, de uma visão futurística romântica acerca da alimentação. Quando penso em comida do futuro, não penso no Manifesto da Cozinha Futurista, de Marinetti, na gastronomia molecular, de Hervé This e Pierre Gagnaire, nem nos Jetsons. Penso na fome e em possíveis soluções para ela.

Questiono o rumo que a humanidade dá ao planeta, com o crescimento populacional desenfreado e o esgotamento dos recursos naturais.

A ONU calcula que até o ano 2050 passaremos de 7,3 para 9,6 bilhões de habitantes no planeta. Serão 81 milhões de pessoas a mais por ano.

Sugiro, então, que exercitemos a formação do nosso pensamento, analisando algumas projeções de estudiosos ligadas ao tema Comida do Futuro.

Previsões de Michael Pollan

O ensaísta norte-americano, autor de diversos livros sobre alimentação, Michael Pollan, deseja e acredita que estaremos em um mundo em que as pessoas irão controlar mais aquilo que comem, conhecerão a origem dos ingredientes, optarão pelos sazonais e cozinharão mais a sua própria comida.

Ele teme que nos entreguemos aos alimentos superprocessados, funcionais/aditivados, em barras e pílulas, e às suas poderosas campanhas de marketing.

Pollan nos deixa algumas questões para reflexão. "Será que ainda sentaremos à mesa com a família e amigos pra fazer as nossas refeições?", dando a entender que o ato de comer vai além da nutrição do corpo. E segue indagando: "O veganismo será o estilo de vida de uma minoria dedicada ou a escolha óbvia?".

Previsões de Sheenan Harpaz

O professor Sheenan Harpaz, do Centro Volcani, em Beit Dagan, Israel, faz um contraponto a Pollan defendendo, em nome de uma ciência fria, travestida de pragmatismo, a biotecnologia e a engenharia genética como solução para a fome no mundo.

"As culturas serão mais resistentes a pragas e vírus.", diz ele. Afirma, ainda, que o foco da agricultura mundial será mesmo na monocultura de grãos, transgênicos, bombardeados de agrotóxicos e em larga escala. Alimentos para os animais que nos alimentam, em sua maior parte.

O milho transgênico já é hoje o grão mais cultivado no mundo. Se você não come o milho cozido ou assado, come o boi, o porco ou a galinha que come o milho.

Tenho que discordar da visão do Sr. Sheenan. Apostaria, sem medo, que o caminho certo está na agroecologia, uma vertente agronômica que engloba técnicas ecológicas de cultivo com sustentabilidade social.

Previsões da Forbes e a antropoentomatologia

Segundo a revista Forbes, especialistas dizem que a dieta em 2050 vai girar menos em torno de carnes e mais em torno de insetos. Sim, insetos. Daí o título da nossa coluna de hoje.

Foi o professor Eraldo Medeiros, da Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista e autor de livros sobre a antropoentomatologia, ciência que estuda os insetos como alimento, que me contou que os gafanhotos com chocolate lembram o Bis, aquele bombom crocante que todo mundo conhece.

Há alguns dias postei no meu Instagram uma foto de larvas de licuri e pensei que fosse escandalizar com isso, mas para a minha surpresa as respostas vieram como lembranças afetivas da infância, do tempo na roça, do gostinho bom de coco. Come-se, também no Brasil, as formigas iça e as tanajura.

O professor Eraldo explica que se trata de excelente alimento, composto por proteínas e lipídios, principalmente.

A FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) também reconheceu a importância dos insetos na alimentação humana no livro Edible Insects: Future prospects for food and feed security.

A criação de insetos será uma importante alternativa à de gado, com menor utilização de recursos como água e solo agriculturável, menor emissão de gases de efeito estufa, com conversão cinco vezes mais rápida das plantas em biomassa e, em alguns casos, os insetos chegam a apresentar valor proteico até duas vezes maior do que as carnes.

Resumindo, alimentos do futuro serão naturalmente mais potentes, com desenvolvimento mais rápido e com menor consumo de recursos.

Nose to tail

Usaremos mais probióticos, algas, germinados, pancs e aprenderemos a usar os ingredientes mais integralmente, nose to tail, do nariz ao rabo, de uma ponta a outra, reduzindo desperdícios.

No futuro não haverá lugar para desperdício.

