Um simples tomate maduro, recém-arrancado do pé e mordido, pode ser uma experiência gastronômica incrível. Visto que não adianta um imenso domínio técnico culinário se o ingrediente não for o melhor.

A partir do século 20, podemos ter tudo o que quisermos na mesa, a qualquer hora, e não parece importar se isso é ou não saboroso. Por isso, importantes chefs do mundo todo estão aderindo, cada vez mais, ao movimento Farm to Table, da fazenda para a mesa, idealizado como uma forma de resistência ao modelo industrial e a monocultura da agricultura convencional.

As vantagens reais desse sistema estão no sabor, no valor nutritivo, no fortalecimento econômico da comunidade local e na sustentabilidade.

Não há nada de novo nisso, de fato. Nossos ancestrais já comiam Farm to Table, numa época em que não haviam refrigeradores ou meios de transporte eficientes. Hoje as pessoas devem começar a perguntar de onde vem a comida que comem, pois muitos desses mercados ditos orgânicos e locais, não o são.

Alice Water

Alice Water, chef de cozinha e autora de diversos livros, é um dos maiores símbolos do ativismo na gastronomia e uma das pioneiras no movimento Farm to Table.

Seu restaurante, o Che Panisse, inaugurado em 1970, em Berkeley, Estados Unidos, foi um dos primeiros locais a se concentrar na relação entre a fazenda e a cozinha.

Lá era o lugar onde se via Alice cozinhando, enquanto fazia florescer um movimento culinário socioambiental. Um cozinhar pensativo. Um discurso culinário potente.

Desde 2002 ela é a vice-presidente mundial do movimento Slow Food e ajuda a consolidar com diversas ações organizadas, as bases filosóficas do alimento bom, limpo e justo. Bom no sabor, limpo, por não impactar negativamente o planeta, e justo para com as pessoas que o produzem.

Questionada sobre a viabilidade desse consumo de produtos locais, Alice responde.

"Existem muitas hortas em Nova York. Em coberturas de edifícios e escolas. Muita comida consumida em Nova York vem de Nova Jersey, entre uma e duas horas de distância. Tudo isso é comida local".

Dan Barber

Dan Barber é chef de cozinha do Blue Hill, em Nova York, e proprietário da Blue Stone Farm, fazenda que abastece seu restaurante. Considerado hoje o mais importante porta voz da Farm to Table, explica que comer é um ato ético.

"Os ingredientes quando são tão bons, provenientes da melhor produção rural, merecem a menor interferência do cozinheiro", diz ele. E essa é uma linha que distingue muito bem seu trabalho dentro da cozinha.

Barber alerta que é importante devolver ao solo aquilo que retiramos. E, geralmente, a maior parte dessa devolução é feita por fertilização química. O desafio é fazer o orgânico.

Dan Barber escreveu o livro The Third Plate (O Terceiro Prato, sem tradução em português, ainda). Passou dez anos pesquisando para escrevê-lo. O volume levou prêmios e tem gerado discussão no meio gastronômico.

É que a premissa do livro é questionar e por à prova o próprio movimento que ajudou a levantar na última década. O modelo se mostra, segundo ele, contraproducente e ineficiente, ainda, para que o sistema alimentar possa ser de fato sustentável.

Sabe-se que plantar rotacionando as culturas é uma boa maneira de não esgotar o solo e de mantê-lo saudável, mas é necessário que se aproveite todas as culturas de rotação.

O trigo, por exemplo, é altamente consumido e a cevada, desprezada, mesmo que em safra e no auge da sua qualidade. Ela ainda não faz parte da cultura alimentar comum do consumidor. Por isso é tão importante para o chef criar e divulgar pratos novos com esse ingrediente. Isso é importante para todos. Produtor, natureza, consumidor e cozinheiro.

Barber sugere que corremos o risco de vermos os termos "local" e "orgânico" esvaziados de sentido, mas confia no poder de influência dos chefs hoje para que isso não aconteça (ele estreou a série Chef´s Table, no Netflix, e suas falas no TEDTalk já têm mais de 1 milhão de visualizações).

Endosso à Farm to Table.

O chef Alain Passard, do Arpége, três estrelas guia Michelin, em Paris, declara que suas hortas salvaram sua vida. Em seu restaurante, os vegetais ocuparam o lugar central do prato e as carnes passaram a coadjuvantes. Lá não existem receitas e o menu é diário, com o que há de mais fresco. O peruano Gastón Acurio pensa que só haverá justiça quando o agricultor receber tantos méritos quanto o recebem os chefs.

O milanês Giuseppe Zen, investe num método de cultivo japonês chamado Fukuoka, que respeita tanto a natureza que acredita que ela própria se auto regula a caminho de seu equilíbrio e saúde e que não se deve arar, adubar, ou combater pragas. Tudo ali tem um motivo de ser. Quem já provou os frutos desse lugar, afirma que são mesmo especiais.

O decano e visionário chef Alain Ducasse, também um três estrelas Michelin, com mais de 20 restaurantes espalhados pelo mundo, exalta o trabalho em estreita colaboração com um bom número de fornecedores locais que Dan Barber exercita na sua Blue Stone Farms. E reconhece que ele vai além do conceito de "local". Seu restaurante fica a uma hora e 40 minutos, de carro, até Nova York, e 85% de tudo o que está na cozinha ele mesmo produz. Ducasse aposta que Barber está prestes alevar a Farm to Table para o próximo nível.

