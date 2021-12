WR-V chega em 2017 para ocupar espaço

Com previsão de lançamento para o início de 2017, o crossover WR-V chega para complementar a gama de SUVs da Honda no Brasil. O portfólio tem o grande CR-V e o médio HR-V, líder de vendas entre os utilitários no país. O urbano WR-V chega para brigar com Ford EcoSport, Peugeot 2008 e Renault Duster. O aventureiro da Honda será feito em Sumaré na base do Fit. Tem 4 metros de comprimento – é 4 cm maior que o Fit. O entre-eixos é de 2,55 cm e a mecânica deve ser confirmada com a mesma do hatch. O Grupo Imperial aguarda o WR-V para depois do Carnaval. Ismael Oliveira, gerente comercial do Grupo Imperial, reforça a equipe com Luciano Aragão, que comanda a loja do Corredor da Vitória.

OnStar completo sai por R$ 80 por mês

A Chevrolet, enfim, divulga o preço do serviço OnStar em 2017 no Brasil. O cliente tem à disposição três pacotes do serviço OnStar. O completo Star Exclusive, com serviços de diagnóstico avançado, app/web, segurança, GPS e navegação, emergência e concierge, sai por R$ 80/mês.

Chega linha 2017 do sedã Grand Siena

A Fiat já oferece a linha 2017 do Grand Siena. O sedã chega nas versões: Attractive 1.0 Flex – R$ 43.590 –, Attractive 1.4 Flex – R$ 50.750 – e Essence 1.6 Flex – R$ 55.950. De série, tem direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e computador de bordo.

Volvo faz sorteio de caminhões e ônibus

A etapa final da promoção “Peça Volvo & Ganhe mais” acaba dia 31 deste mês. A ação começou em janeiro para proprietários e gestores de frotas de caminhões e ônibus Volvo a concorrer a dois caminhões, 12 carros e 120 trocas de óleo de motor. A campanha incluiu as 90 revendas Volvo do Brasil.

Take up! é o modelo de entrada da Volks

Depois da chegada do Fiat Mobi com motor 1.0 de três cilindros, a Volks concentra ações para garantir as vendas do pequeno up! no Brasil. O hatch up tem direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras e pneus de 14 polegadas. O valor do Take up! é R$ 37.990.

adblock ativo