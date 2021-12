Volvo XC60 com motor diesel e tração AWD

O crossover ganha a opção do motor a diesel com 220 cavalos de potência Foto: Volvo

A sueca Volvo amplia suas ofertas de veículos no Brasil. Durante todo o mês de julho, o recém-chegado XC60 com motor D5, agora movido a diesel, de 220 cavalos de potência, tem preço de estreante: sai por R$ 199 mil.

O XC60 é o modelo mais vendido da marca no Brasil e já acumula quase 900 unidades emplacadas ao longo deste ano. A inédita versão a diesel do utilitário esportivo da categoria premium vem equipado ainda com amplo pacote de equipamentos e a tão desejada tração AWD. Após este período promocional de lançamento, a Volvo vai posicionar o XC60 D5 pelo valor de R$ 215.950.

A Volvo oferece o SUV XC60 com muita tecnologia embarcada e itens de segurança, como controle dinâmico de estabilidade e tração, além de freio de estacionamento elétrico. Nas versões mais caras, o carro vem City Safety - sistema que detecta outro veículo e freia o carro automaticamente, e faz também alerta ao condutor para possíveis colisões, mudança de faixa, ponto cego e até tráfego lateral.

Honda apresenta família CB 500 remodelada

A Honda anuncia a linha CB 500 2016: a naked CB 500F, esportiva CBR 500R e a crossover CB 500X, com design, cores e grafismos. Traz rodas de liga de 17" e pneus Dunlop 120/70-ZR17M/C (dianteira) e 160/60-ZR17M/C (traseira), com opção de ABS. Seu motor 471 cm³, com duplo comando de válvulas no cabeçote, gera 50,4 cv e torque 4,55 kgf.m. Tem sistema PGM-FI de injeção e câmbio de 6 marchas. Custa entre R$ 26 mil e R$ 29 mil.

Aceleradas...

Kia Rio só em 2017

José Carlos Gandini, presidente da Kia do Brasil, avisou: o hatch Rio só chega por aqui no ano que vem. No mês de julho, o novo sedã Cerato feito no México será o próximo modelo da marca sul-coreana a desembarcar no mercado brasileiro.



Recall de H-D no Brasil

A Harley-Davidson faz convocação de donos da moto Dyna, modelo Low Rider®, ano de fabricação 2015, modelo 2016, para um recall no interruptor da ignição. São 96 unidades envolvidas no país.

