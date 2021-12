Volvo entrega S60 a clientes do shopping

Adriano Santos, gerente da Rota Premium (Volvo), já prepara a entrega das 10 unidades de S60 da parceria com o Salvador Shopping, que irá sortear 10 unidades do sedã da Volvo aos clientes da promoção de fim de ano. o sedã S60 traz tecnologia, conforto e o motor 2.0 turbo, de quatro cilindros, para gerar 190 cv e 30 mkgf de torque. A transmissão automática é de 6 velocidades. Traz ainda controle de estabilidade (DSTC), computador de bordo, freios com ABS, distribuição eletrônica de frenagem, airbags (laterais e frontais) e multimídia com tela de 5”. O sorteio dos carros será na terça, dia 10/01, e a data da entrega das 10 unidades do S60 ainda será definida. O carro tem preço em Salvador de R$ 150.900.

Captur será lançado em fevereiro no país

Antes do tão esperado hatch compacto Kwid, a francesa Renault já definiu a data do lançamento do SUV Captur nacional. O evento será nos dias 14 e 15 de fevereiro e o carro deve chegar em março na rede de revendedores do país. O Captur tem opção dos motores 1.6 e 2.0, ambos flex.

Camaro Fifty chega por R$ 297 mil

A série especial e exclusiva Fifty do esportivo Camaro já tem seu preço no Brasil. A Chevrolet oferece o carro por R$ 297 mil. A versão Fifty é em alusão aos 50 anos do Camaro. Tem motor V8 6.2, de 461 cv e 62,9 kgfm. Acelera de 0 a 100 km/h em 4,2 s. São apenas 100 unidades.

Chrysler importa a van Pacifica este ano

Mostrada no Salão de Detroit do ano passado, a van Pacifica chega este ano ao Brasil. É a substituta da Chrysler Town&Country e terá preço na faixa dos R$ 300 mil. Deverá ser vendida com o motor mais potente 3.6 V6 Pentastar com 291 cavalos de potência máxima.

Mercedes-Benz fecha 2016 líder

A Mercedes-Benz completou 60 anos de Brasil e manteve

a liderança nas vendas de veículos comerciais no país ao longo de 2016. O ano foi de retração forte nas vendas, mas a marca alemã registrou 24.797 unidades ao longo do ano passado, sendo 13.915 caminhões, 6.067 ônibus e 4.815 comerciais leves.

