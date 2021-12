Volkswagen Truck & Bus investe no mercado

Em um ano para esquecer no setor de transporte no Brasil, Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, está em plena comemoração. Fecha 2016 com a confirmação de investimentos de R$ 1,5 bilhão no período 2017/2021. Este é o maior ciclo de investimentos na holding Volkswagen Truck & Bus, que reúne as empresas fabricantes de veículos comerciais do Grupo VW. “Isso mostra que o nosso grupo vai trazer novos produtos e tecnologias para o Brasil”, destaca Cortes. Se o mercado aqui vai mal, os caminhões e ônibus feitos na fábrica de Resende (RJ) são exportados hoje para quase 30 países da América Latina, norte da África e Oriente Médio montados ou em kits CKD.

Salão Moto Brasil no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro vai sediar a 7ª edição do Salão Moto Brasil. A feira de motocicletas é uma das maiores do segmento do Brasil e será entre os dias 26 e 29 de janeiro, no Riocentro. Haverá prêmios para as três motos mais customizadas no estacionamento.

2008 Crossway é mais aventureiro

Na onda dos crossovers, uma boa opção é o 2008 Crossway. A Peugeot cobra R$ 90 mil e entrega 500 unidades do modelo mais esportivo com molduras nas caixas de rodas, rodas de 16” e motor 1.6 flex, de 122 cavalos, câmbio automático. Tem ar digital e multimídia conectado.

Onix está bem à frente na liderança

O hatch Onix disparou entre os carros mais vendidos em novembro. No Brasil, foram emplacadas 15.700 unidades, contra 12.136 do HB20. No acumulado do ano, a Chevrolet está com 134.941 Onix emplacados. No 2º e 3º lugares estão o HB20 (109.382) e Ka (69.195 carros).

adblock ativo