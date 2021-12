Volks apresenta versões do Fusca no Salão de Nova Iorque

O mercado dos Estados Unidos é dos mais promissores para a alemã Volkswagen. Lá, modelos como o Passat e o Gol têm espaço garantido. Mas o Fusca atual ganhou 4 versões-conceito no Salão de Nova Iorque, que vai até o domingo, 12. Um deles é o conceito Beetle Wave na cor "laranja habanero metálico". É um conversível inspirado nas praias das costas leste e oeste dos Estados Unidos. Tem padrões de tecidos das décadas de 1950 e 1960 e detalhes no desenho dos painéis centrais dos bancos. Para garantir a esportividade, a Volks apresenta o Beetle R-Line Concept 1, com um motor 2.0 TSI, de 220 cavalos. Essa versão do Fusca, pintada em "branco orix perolizado", valoriza o visual com para-choques independentes, painéis envolventes da carroceria em preto com alto brilho, difusor em preto e um grande defletor de ar traseiro. A esportividade está no interior do Beetle R-Line Concept, com bancos esportivos tipo concha e elementos com aparência de couro e fibra de carbono.

Honda HR-V tem março de sucesso

A Honda solta rojões com o mais novo lançamento: o crossover HR-V. Em março, foram 2.390 unidades emplacadas. O novo Honda HR-V será vendido nas versões LX, EX e ELX, com a opção dos câmbios manual de seis marchas e CVT que simula sete velocidades. O motor 1.8 i-VTEC 16V FlexOne, com 140 cv de potência. O HR-V LX sai por R$ 69.900. De série, traz ar-condicionado, direção elétrica, air bag duplo, freios ABS, controle de tração e estabilidade, Isofix para fixação de cadeirinhas de bebê, entre outros itens.

XC90 será mostrado na regata Ocean Race

A Volvo Cars aproveita a regata Ocean Race para expor o novo XC90 no Brasil. O SUV da marca sueca começa a ser vendido a partir de junho e estará à mostra entre os dias 16 e 19 deste mês na cidade de Itajaí, Santa Catarina. O XC90 ganhou destaque no Salão de Paris 2014 e chega com sistemas inéditos, como o de frenagem automática em cruzamentos. Vem com motor 2.0 turbo, de tração integral com 320 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.

Aceleradas...

Versa já nas lojas

O Versa nacional começa a chegar às revendas em todo o Brasil. Tem a opção de dois motores - de três cilindros 1.0 12V e de quatro cilindros 1.6 16V - e bom espaço interno. Custa de R$ 43.990 a R$ 55.990.

Preço da linha Lifan

A chinesa Lifan divulgou os preços da linha de modelos no Brasil. O SUV X60 Talent sai por R$ 59.990. Já a versão X60 VIP custa R$ 62.990. O 530 1.5 tem valor de R$ 41.990 e R$ 43.990 (Talent). A picape Foison sai por R$ 36.790.

